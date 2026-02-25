Bilanț OJZ Suceava: 39.251 însămânțări artificiale la vaci și autorizări pentru 957 berbeci în 2025



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Oficiul Județean de Zootehnie Suceava (OJZ) a prezentat bilanțul activității din anul 2025, evidențiind rezultatele în domeniul reproducției și ameliorării genetice la principalele specii de animale. Raportul, întocmit conform atribuțiilor prevăzute de Hotărârea nr. 1188/2014, vine în contextul desființării Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie (ANARZ) prin Ordonanța de Urgență nr. 92/2025, cu preluarea competențelor de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

OJZ Suceava coordonează activitatea de ameliorare, reproducție, conservare genetică și managementul resurselor animale pe teritoriul județului, efectuează inspecții de stat, autorizează stații de montă și reproducători, monitorizează identificarea și circulația ecvideelor, identifică stupi și stupine conform OM 251/2017, autorizează stupine de elită și multiplicare. De asemenea, participă la comisii de bonitare și verifică condițiile pentru ajutoare naționale tranzitorii în sectorul ovine/caprine și sprijin cuplat zootehnic.

În 2025, efectivele apte de reproducție au fost: 97.110 bovine, 225.490 ovine și caprine, 2.510 porcine și 2.850 cabaline. Reproducția s-a realizat prin însămânțări artificiale și montă naturală, cu rezultate notabile: 39.251 monte la vaci și vițele (61% din programul de 64.400), 1.034 la scroafe (99% din 1.100), 39.100 la oi și capre (102% din 38.350) și 157 la iepe (93% din 169). Producția a fost de 29.581 viței (100% din program), 7.537 purcei (95%), 37.700 miei și iezi (103%) și 99 mânji (93%).

Pentru montă naturală dirijată au fost autorizați 112 tauri, 36 armăsari, 957 berbeci și 9 vieri. OJZ a efectuat bonitări și clasări pentru reproducători și a participat la comisii în Hergheliile Rădăuți și Lucina.

Alte activități: verificări pentru ajutoare tranzitorii și sprijin cuplat, identificări de ecvidee și stupi, controale în târguri și oboare.

Raportul subliniază un an eficient în sectorul zootehnic sucevean, esențial pentru economia rurală locală, în ciuda schimbărilor instituționale.