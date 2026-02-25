Primarul Radu Reziuc a fost suspendat din PSD- decizie de ultimă oră a BPJ Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Biroul Politic Județean al PSD Suceava a fost întrunit, miercuri seara, în ședință extraordinară și a luat decizia de a-l suspenda din partid pe primarul comunei Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc.

BPJ al PSD Suceava a fost convocat să discute situația primarului Radu Reziuc, iar prim-vicepreședintele organizației, deputatul Eugen Bejinariu, responsabil de zonă, a propus suspendarea din partid.

În cadrul ședinței, structura de conducere a organizației județene PSD Suceava decis suspendarea din partid a primarului Radu Reziuc care a fost reținut în arest miercuri după amiaza pentru violență domestică și lipsire de libertate.

Poliția Județeană Suceava a emis, miercuri seară, un comunicat oficial prin care confirmă reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 40 de ani din comuna Mitocu Dragomirnei, identificat în presă ca fiind primarul localității, Radu Reziuc.

Potrivit inspectorului șef adjunct al Poliției Județene Suceava, comisar șef Ionuț Epureanu, măsura a fost dispusă de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Salcea, sub coordonarea unui procuror din Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, în urma unui dosar penal deschis pe numele acestuia pentru infracțiunile de lovire sau alte violențe, violență în familie și lipsire de libertate în mod ilegal.

Potrivit comunicatului IPJ Suceava, totul a început pe 30 ianuarie 2026, când o femeie de 41 de ani și fiica acesteia, în vârstă de 19 ani, s-au prezentat la sediul Poliției Orașului Salcea și au reclamat că, în noaptea de 28/29 ianuarie 2026, ar fi fost agresate fizic și lipsite de libertate de către un bărbat de 40 de ani din Mitocu Dragomirnei. Victimele au declarat că cele două femei locuiau împreună cu bărbatul respectiv, iar conflictul a izbucnit în locuința acestuia, unde fiica concubinei a fost lovită, iar mama a fost agresată la rândul ei atunci când a intervenit.

După audieri, evaluarea riscului conform Legii nr. 217/2003 și completarea probatoriului prin activități investigative complexe (inclusiv percheziții domiciliare la locuința suspectului și la o altă proprietate legată de acesta), polițiștii au decis citarea bărbatului la sediul Poliției Orașului Salcea miercuri, 25 februarie 2026. La ora 16:00, după efectuarea procedurilor legale, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.