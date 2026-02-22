Foaie Verde din Bucovina: Universitatea „Ștefan cel Mare” – partener esențial pentru dezvoltarea armonioasă a județului Suceava



Foaie Verde din Bucovina atrage atenția asupra rolului important pe care Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava îl poate avea în dezvoltarea echilibrată și durabilă a județului.

Potrivit organizației, de mai bine de jumătate de secol, universitatea suceveană a pregătit mii de specialiști – ingineri mecanici, electrici și silvici, economiști, profesori, muzeografi și juriști – care au contribuit semnificativ la progresul comunității locale și nu numai.

„Universitatea „Ștefan cel Mare” poate oferi răspunsuri la multe întrebări legate de dezvoltarea Sucevei: locuri de parcare, modul de organizare a traficului rutier sau a unui parc, crearea de locuri de muncă, dezvoltarea unei comunități. Iar asta dacă există o colaborare deschisă, onestă, între conducerea județului (unde intră și primăriile) și universitatea suceveană”, se arată în comunicatul organizației.

Dan Acibotăriță, coordonatorul activității Foaie Verde din Bucovina, subliniază: „Un om pregătit întotdeauna aduce un plus de imagine și prosperitate!”

Organizația consideră că expertiza academică a universității sucevene reprezintă o resursă valoroasă care, prin parteneriat real cu autoritățile locale, poate contribui substanțial la soluționarea problemelor urbane și la creșterea calității vieții sucevenilor.