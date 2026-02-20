Liderul PNL din CJ Suceava, Tudor Plăcintă, vede zi de zi oameni care își pierd locurile de muncă și crede că nu sunt impresionați că Gheorghe Șoldan a salvat 170 de posturi la Sasca Mică



O dezbatere aprinsă a avut loc în ședința de vineri a Consiliului Județean Suceava pe marginea noii organigrame și a statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava, cu accent pe situația Centrului de Recuperare și Reabilitare de la Sasca Mică.

Președintele Gheorghe Șoldan a prezentat proiectul de aprobare a organigramei, precizând că s-a găsit o soluție legală prin care au fost păstrate toate cele aproximativ 170 de posturi de la Sasca Mică, evitându-se concedierile masive care ar fi afectat angajați aflați în prag de pensie.

Consilierul județean PNL Neculai Barbă, fost vicepreședinte al CJ Suceava, a intervenit criticând reducerea cu 29 de posturi de asistenți personali și a atras atenția asupra riscului ca anumite activități prevăzute în strategie să nu mai poată fi îndeplinite.

Președintele Șoldan a replicat ferm, amintind că în perioada 2022-2024, sub administrația anterioară, centrul ajunsese în situația critică de a rămâne cu doar 11 posturi, iar peste 160 de angajați riscau să rămână fără loc de muncă. „Am găsit o formulă prin care am păstrat tot personalul – prin transferuri în alte centre din județ sau prin menținerea cu jumătate de normă la Sasca Mică pentru cei care se apropie de pensie”, a declarat Șoldan.

Punctul cel mai puternic al discuției a venit din partea liderului grupului PNL din Consiliul Județean, Tudor Plăcintă:

„Eu vă felicit că ați găsit modalitatea legală să salvați 170 de posturi de la Sasca Mică, însă aș fi fost foarte fericit și bucuros să ne dați și numărul de persoane care vor beneficia și de oameni care vor fi salvați pentru că vor fi îngrijiți foarte bine acolo la Sasca Mică. Cred că asta era cu adevărat menirea acolo și nu salvarea a 170 de posturi. Zi de zi, dacă ieșim pe stradă, vedem oameni din privat sau din alte entități care își pierd locul de muncă și nu cred că ar fi super interesant pentru ei să afle cum salvează consiliul județean 170 de posturi.”

Președintele Gheorghe Șoldan a răspuns: „Nu am salvat doar 170 de posturi, am salvat 170 de persoane care sunt în prag de pensie sau nu au loc de muncă în altă parte. Mulți au fost transferați în centrele unde erau necesare angajări, iar alții au acceptat să lucreze cu jumătate de normă la Sasca Mică, continuând să aibă grijă de beneficiari.”

Proiectul privind noua organigramă a DGASPC Suceava a fost aprobat cu unanimitate după încheierea dezbaterilor.