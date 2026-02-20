Incident grav pe domeniul schiabil din Vatra Dornei: Schior preluat de ambulanță după ce a fost rănit cu un băț de schi pe instalația de transport pe cablu



Echipa Salvamont Vatra Dornei a intervenit joi pe domeniul schiabil pentru a acorda primul ajutor într-un caz complex de traumatism la nivelul cavității bucale, cu penetrare spre zona faringiană.

Victima a suferit leziunile în timp ce se afla pe instalația de transport pe cablu, fiind lovită cu un băț de schi.

Cazul a necesitat intervenție rapidă, iar pacientul a fost preluat de echipajul Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, care a sosit la fața locului cu medic.

Salvamont Vatra Dornei atrage atenția asupra necesității respectării cu strictețe a regulilor de siguranță pe pârtiile de schi și pe instalațiile de transport.

„Educarea copiilor (și nu numai), în sensul respectării regulilor pe domeniile schiabile, trebuie să fie o prioritate încă de la vârste fragede. Tragem un semnal de alarmă în acest sens!”, au transmis salvamontiștii.