Informare meteo de ninsori, polei și viscol în Suceava! Vremea se răcește drastic până duminică dimineața



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă de astăzi, ora 10:00, până duminică, 22 februarie, ora 10:00. Județul Suceava și întreaga Moldovă vor fi afectate de precipitații moderate, ninsori, polei, ghețuș, intensificări ale vântului și temperaturi foarte scăzute.

Potrivit avertizării, aria precipitațiilor se va extinde treptat și va cuprinde majoritatea regiunilor. În Moldova și la munte vor predomina ninsorile, mai ales din seara acestei zile și până duminică dimineața. Cantitățile de apă vor atinge local 15-20 l/mp și izolat peste 25 l/mp. Se va depune un strat de zăpadă cu grosimi medii de 5-15 cm, iar pe spații mici se va forma polei sau ghețuș.

Vântul va avea intensificări temporare, cu viteze de 40-55 km/h, iar la altitudini mari rafale de 70-90 km/h. Începând de astăzi după-amiază și până sâmbătă seara, intensificările vor afecta și zonele estice, inclusiv județul Suceava, unde vor apărea temporar condiții de viscol și vizibilitate redusă.

Vremea va fi rece încă de astăzi în jumătatea de nord a Moldovei, cu maxime cuprinse între -3 și 2 grade. Noaptea temperaturile vor coborî între -12 și 4 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei. Sâmbătă se va răci accentuat, maximele urmând să se încadreze între -5 și 1 grad în sud și est.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu maximă prudență, să echipeze autovehiculele cu anvelope de iarnă și să evite deplasările neesențiale pe timp de viscol sau polei. Pietonii trebuie să fie atenți la riscul de alunecare pe trotuarele acoperite cu zăpadă sau polei.