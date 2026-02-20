Șoldan a retras proiectul de 71 de milioane de lei pentru restaurarea coronamentului Cetății de Scaun


Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat vineri, în ședința ordinară a forului administrativ, retragerea de pe ordinea de zi a proiectului privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții „Punere în valoare coronament zid de incintă la Cetatea de Scaun a Sucevei”.

Proiectul, care prevedea investiții totale de 70.986.892,95 lei (cu TVA), urma să fie finanțat integral din bugetul propriu al județului Suceava.

Documentația viza restaurarea și reconstituirea parțială a coronamentului (partea superioară) a zidului de incintă exterioară (datând din perioada 1476–1478), cu scopul de a sugera forma pierdută a siluetei originale a fortificației, soluționarea problemelor de infiltrații și acumulare a apei la Fortul Mușatin (secolul al XIV-lea) și înlocuirea sistemului actual de iluminat arhitectural cu unul modern și eficient energetic.

Decizia de retragere a fost luată pentru a permite o analiză suplimentară a documentației, urmând ca proiectul să fie readus în discuție într-o ședință viitoare, după finalizarea verificărilor suplimentare.

Proiectul face parte din seria mai amplă de lucrări de punere în valoare a monumentului istoric Cetatea de Scaun, după ce în anii anteriori au fost restaurate alte componente importante ale ansamblului.


