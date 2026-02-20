CSU Suceava pleacă la Timișoara cu gândul la victorie: „Mergem să aducem toate punctele acasă”



Echipa CSU Suceava va juca duminică, 22 februarie, de la ora 17:30, pe terenul formației SCM Politehnica Timișoara, în cadrul etapei a 14-a a Ligii Naționale de handbal masculin. Partida va fi transmisă în direct de Pro Arena.

Meciul se anunță extrem de dificil pentru suceveni, care vor întâlni o echipă ambițioasă, cu investiții importante făcute în vară și care țintește podiumul la finalul sezonului. CSU Suceava a reușit să învingă Politehnica în tur, pe teren propriu, dar deplasarea de la Timișoara va fi cu totul altceva, mai ales că timișorenii beneficiază de o apărare foarte solidă și de jucătorul sârb Manojlovic, considerat principala amenințare.

Teodor Ilucă, jucător CSU Suceava: „Mergem cu gândul să câștigăm, ne dorim să aducem toate punctele acasă. Ne-am antrenat mult și trebuie să fie bine. Atmosfera este una destul de tensionată, deoarece toți ne dorim victoria. Este un meci foarte greu, împotriva unei echipe bune care are o apărare solidă, dar sunt convins că va fi totul bine.”

Bogdan Niculaie, jucător CSU Suceava: „Eu zic că suntem pregătiți și o să mai punem la punct ultimele detalii în cele două zile rămase până la ora jocului. Consider că vom pregăti meciul destul de bine. Atuurile echipei timișorene sunt, în opinia mea, apărarea foarte bună și jucătorul Manojlovic, care este cel mai periculos de la ei.”

Antrenorul Bogdan Șoldănescu a subliniat importanța partidei: „Ne așteaptă un meci foarte greu cu o echipă care și-a propus să prindă podiumul în acest an. Au făcut investiții foarte mari în vară, iar acest lucru s-a reflectat în rezultatele lor de până acum. Am reușit să îi batem în meciul de acasă, dar acolo cred că va fi cu totul altceva. Suntem pregătiți, deși, din păcate, au mai apărut câteva probleme medicale la unii jucători importanți. Trebuie să găsim soluții rapid, să facem un joc bun la Timișoara și sperăm să ne întoarcem cu puncte.”

CSU Suceava va avea la dispoziție două zile finale de pregătire pentru a regla ultimele detalii înainte de deplasarea din Banat.