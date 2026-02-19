ISJ Suceava: Elevii din clasa a V-a A de la Școala „Ioan Ciurea” Fălticeni cu suspiciuni privind o infecție virală au o stare generală bună



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Inspectorul școlar general al județului Suceava, prof. Nicolae-Ciprian Anton, a transmis, în cursul serii de joi, 19 februarie 2026, o actualizare a situației privind suspiciunea de îmbolnăvire a unor elevi de la Școala Gimnazială „Ioan Ciurea” Fălticeni.

Conform sursei citate, diriginta clasei a luat legătura, în cursul după amiezii cu toți părinții copiilor suspectați de îmbolnăvire.

„Toți copiii au o stare generală bună. Un copil a spus că mai are o senzație vagă de greață, iar altul, o ușoară durere de cap, dar nu ceva deosebit. Niciun copil nu a ajuns la spital. Directorul unității a informat despre această situație la DSP Suceava”, a precizat inspectorul școlar general.

Potrivit informațiilor transmise, cei 12 elevi din clasa a V-a A care au prezentat simptome ușoare (dureri abdominale, cefalee, amețeli și senzație de greață) în cursul zilei au fost preluați de părinți și monitorizați acasă. Starea lor s-a ameliorat semnificativ în cursul după-amiezii, fără a fi necesară internarea vreunui copil.

Directorul școlii a notificat Direcția de Sănătate Publică Suceava, conform procedurilor, iar unitatea de învățământ continuă monitorizarea situației în strânsă colaborare cu părinții și autoritățile sanitare.