Oana Țoiu: România intră în programul european EastInvest – 20 de miliarde de euro pentru dezvoltarea județelor de frontieră de la est



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Guvernul României a adoptat joi memorandumul privind participarea României la programul european EastInvest, un instrument financiar de 20 de miliarde de euro destinat regiunilor de graniță estice ale Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut de ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, care a subliniat importanța economică a inițiativei pentru județele din Moldova, până la Dunăre și Marea Neagră.

„Se vorbește mult despre securitate la granița de est, dar dincolo de hărți și strategii militare, există o realitate economică pe care nu o putem ignora. Reziliența depinde și de puterea economică și vrem să creștem județele noastre de frontieră care duc o luptă invizibilă cu scăderea investițiilor”, a declarat Oana Țoiu.

Ministrul a precizat că EastInvest nu reprezintă doar un alt program european, ci un mecanism concret care oferă finanțare și consultanță prin intermediul unui punct unic de contact pentru primării și companii private. Proiectele eligibile vizează în special domenii precum logistica, energia și digitalizarea, esențiale pentru atragerea investițiilor în zonele de graniță.

„Pentru noi, asta înseamnă că zone precum Moldova sau Delta Dunării primesc o șansă în plus să rămână atractive pentru investitori și sigure pentru cei care locuiesc acolo. Granița de est a Uniunii trebuie să fie o zonă vie, prosperă, nu doar o linie de apărare”, a mai spus șefa diplomației române.

Memorandumul a fost co-inițiat de Ministerul Afacerilor Externe (prin Reprezentanța Permanentă a României la Bruxelles), Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Finanțelor. Oana Țoiu a evidențiat și rolul comisarului european Roxana Mînzatu în procesul decizional de la nivelul Comisiei Europene, subliniind că securizarea locurilor de muncă prin întărirea economiilor locale din regiunile de frontieră reprezintă o prioritate strategică pentru România.

Programul EastInvest face parte din eforturile Uniunii Europene de a consolida reziliența economică și socială a statelor membre de la est, în contextul provocărilor geopolitice actuale și al nevoii de a reduce decalajele de dezvoltare între regiuni.