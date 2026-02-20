„Școala Altfel” la Dolhasca: elevii Liceului Tehnologic „Oltea Doamna” au descoperit învățarea prin joc, voluntariat și explorare



Elevii Liceului Tehnologic „Oltea Doamna” din Dolhasca au participat la programul național „Școala Altfel”, desfășurat în această săptămână. Activitățile non-formale și extra-curriculare au înlocuit orele obișnuite din programa școlară, oferind copiilor și tinerilor oportunități de învățare creativă și interactivă.

Scopul programului a fost stimularea curiozității, dezvoltarea abilităților socio-emoționale, gândirea critică și implicarea civică a elevilor, prin metode diferite de cele clasice.

„Prin «Școala Altfel» le oferim elevilor șansa de a învăța altfel – prin jocuri, ateliere, proiecte, vizite sau activități practice în comunitate”, a declarat directorul liceului, prof. Adrian Ungureanu.

Directorul adjunct, prof. Cigoli Anisia Maria, a subliniat că activitățile au fost adaptate vârstei și intereselor elevilor, completând învățarea formală într-un mod creativ: ateliere educative, proiecte de voluntariat, vizite de studiu și activități în aer liber.

Printre activitățile derulate s-au numărat:

La grădiniță (grupele mică, mijlocie și mare): „Gheața la cald – ce se întâmplă?”, „Ce plutește, ce se scufundă?”, „Amestec de culori”, „Suflăm norii”, „Dansul prieteniei”, „Brățara prieteniei”, „Lumea poveștilor”, teatru de păpuși „Hansel și Gretel” și confecționarea mărțișoarelor tradiționale.

(grupele mică, mijlocie și mare): „Gheața la cald – ce se întâmplă?”, „Ce plutește, ce se scufundă?”, „Amestec de culori”, „Suflăm norii”, „Dansul prieteniei”, „Brățara prieteniei”, „Lumea poveștilor”, teatru de păpuși „Hansel și Gretel” și confecționarea mărțișoarelor tradiționale. În învățământul primar : „Stop bullying”, „Mânânc sănătos și gustos”, „Alfabetul circulației rutiere”, „Valori spirituale – 1 Martie la Români”, „Jocurile iernii”, „Vulcanul”, „Prietenii animalelor”, „Micii ecologiști”, „Călător în orașul meu” și multe altele.

: „Stop bullying”, „Mânânc sănătos și gustos”, „Alfabetul circulației rutiere”, „Valori spirituale – 1 Martie la Români”, „Jocurile iernii”, „Vulcanul”, „Prietenii animalelor”, „Micii ecologiști”, „Călător în orașul meu” și multe altele. La gimnaziu : „Kids Mime Show”, „Let’s discover Great Britain”, „Faptele bune schimbă lumea”, „Fizica altfel”, „Hai la săniuș!”, „Măsuri de prim ajutor”, „Amprentele naturii”, „Educație pentru viață”, „Oricine poate improviza”, „Be smart – netul nu-i un spațiu privat”, „Siguranța pe internet”, „Matematica de fiecare zi” și activități de voluntariat la Centrul de Bătrâni din localitate.

: „Kids Mime Show”, „Let’s discover Great Britain”, „Faptele bune schimbă lumea”, „Fizica altfel”, „Hai la săniuș!”, „Măsuri de prim ajutor”, „Amprentele naturii”, „Educație pentru viață”, „Oricine poate improviza”, „Be smart – netul nu-i un spațiu privat”, „Siguranța pe internet”, „Matematica de fiecare zi” și activități de voluntariat la Centrul de Bătrâni din localitate. La liceu: „Film – Omul care a cunoscut infinitul”, „Februarie cu sens”, „Școala vieții”, „Drogurile, pericol pentru omenire”, „Stop traficului de persoane”, „O zi fără internet”, „Chimia în eprubetă”, „Ecologie și responsabilitate socială”, „Pași prin Credință și Istorie – să descoperim Suceava” și simulări de interviuri de angajare.

Cabinetul de Consiliere Școlară și Orientare Profesională, coordonat de prof. dr. sociolog Vovciuc Ionel, a realizat peste 20 de ore de consiliere colectivă pe teme precum gestionarea emoțiilor, stresul înaintea examenelor, prietenia sănătoasă, meserii de viitor, siguranța online și creativitate de iarnă.

La final, consilierul școlar a mulțumit conducerii școlii, întregului colectiv didactic, Asociației de Părinți, Consiliului Elevilor și tuturor partenerilor pentru implicarea care a făcut posibilă o săptămână de educație „altfel”.