Senatorul PSD Ioan Stan, în Senat: „Tăierile salariale cu toporul nu înseamnă reformă!” El susține miniștrii Agriculturii și Sănătății care refuză reducerile propuse de premierul Bolojan

Senatorul PSD Ioan Stan a susținut în plenul Senatului României, o declarație politică prin care își exprimă susținerea față de pozițiile ministrului Agriculturii și ministrului Sănătății, care au refuzat să avizeze proiectul de ordonanță de reducere a cheltuielilor publice inițiat de premierul Ilie Bolojan.

Potrivit senatorului sucevean, reformele anunțate de Guvern se lovesc de obstacole reale, fiind necesare avizele a zece ministere pentru materializarea propunerilor de diminuare a cheltuielilor de la stat.

Ministrul Agriculturii a cerut în mod argumentat exceptarea ministerului său de la noile tăieri, reamintind că în anul 2025 instituția pe care o conduce a fost singura care nu a solicitat suplimentări la rectificarea bugetară pe fondul de salarii, înregistrând o economie de aproape 14 %. Au fost desființate 77 de ordonatori de credite, eliminate 480 de posturi vacante, întrerupte aproape 380 de posturi ocupate de persoane detașate sau care au îndeplinit condițiile de pensionare și desființate aproximativ 480 de posturi de conducere. Ministrul a subliniat că o nouă rundă de reduceri ar afecta grav funcționarea ministerului, mai ales că acesta a atras în 2025 fonduri europene în valoare de 5 miliarde de euro.

La rândul său, ministrul Sănătății s-a opus ferm reducerii cu 10 % a salariilor din sistemul medical, avertizând că o astfel de măsură ar afecta grav întregul sistem de sănătate și securitatea națională. „Contabilii din Guvern să se uite 5 minute la un pacient intubat, în comă, și apoi să taie salariile personalului medical”, a transmis ministrul, potrivit declarației senatorului Stan.

„Lăsând de o parte înclinația evidentă a premierului pentru tăieri, îmi îngădui să afirm că susțin, cu considerație, poziția adoptată de cei doi miniștri. Mă alătur astfel afirmației potrivit căreia tăierea salariilor din sistemul bugetar la grămadă, cu toporul, nu este reformă!”, a concluzionat senatorul PSD Ioan Stan.

Declarația politică intervine într-un moment în care Guvernul încearcă să accelereze reforma administrației publice, dar se confruntă cu rezistență din partea unor ministere cheie.