Șoldan: Centura ocolitoare Gura Humorului publicată la licitație, cereri de oferte inclusiv din străinătate – CJ Suceava preia și varianta de la Fălticeni



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat marți, în cadrul conferinței de presă susținute la sediul instituției, că procedura de licitație pentru varianta ocolitoare a orașului Gura Humorului este deja publicată și atrage interes din partea constructorilor, inclusiv străini. Totodată, proiectul centurii ocolitoare a municipiului Fălticeni urmează să intre în comisia tehnică a Ministerului Transporturilor luna aceasta, cu intenția CJ Suceava de a-l prelua și a accelera procedurile.

Conform declarațiilor lui Gheorghe Șoldan, anunțul de licitație pentru centura Gura Humorului (valoare estimată 160 de milioane de euro) a fost publicat recent, după finalizarea procedurilor și analizelor necesare în decembrie 2025. „Este publicată peste SICAP, o puteți vedea inclusiv astăzi. Am primit deja cereri de la constructori, inclusiv constructori străini se interesează, ceea ce este foarte bine”, a precizat președintele CJ Suceava. Obiectivul face parte din programul de investiții prioritare.

Șoldan a exprimat speranța ca în următoarele trei luni să fie desemnat câștigătorul licitației (proiectare + execuție), iar lucrările fizice să înceapă în toamna acestui an, dacă nu apar contestații majore.

Durata estimată: 5 luni pentru proiectare și 19 luni pentru execuție.

„Cred că dacă avem un constructor serios împreună cu un proiectant, dorința lor este să înceapă cât mai repede lucrările, să-și deconteze banii”, a adăugat el, menționând că există o problemă generală cu finanțarea pentru lucrări de infrastructură.

Referitor la varianta ocolitoare Fălticeni, președintele CJ a anunțat că proiectul va intra în comisia tehnică a Ministerului Transporturilor cel mai probabil luna aceasta. CJ Suceava intenționează să-l preia de la nivel național, similar procedurii de la Gura Humorului, și să organizeze licitația.

Costurile estimate sunt mult mai reduse, aproximativ 40 de milioane de euro.

„Am purtat deja discuții cu primarul Cătălin Coman. Vom prelua și vom scoate la licitație”, a declarat Șoldan.

El a precizat că miercuri dimineață va avea o întâlnire cu ministrul Transporturilor Ciprian Șerban, unde unul dintre subiecte va fi acest proiect. Finanțarea se încearcă prin Programul Național de Transport sau buget de stat, în funcție de legea bugetului 2026.

În contextul discuțiilor, Șoldan a amintit și alte priorități pentru județ în 2026: desemnarea câștigătorului la Gura Humorului, începerea lucrărilor la noul terminal al Aeroportului Suceava și scoaterea la licitație a centurii municipiului Suceava (legătura Fălticeni – Botoșani). El a subliniat că licitațiile majore atrag un interes ridicat (exemplu: peste 113 firme la un proiect de drumuri județene de 85 milioane euro), ceea ce implică numeroase clarificări și pagini de documentație.