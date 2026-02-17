Gheorghe Șoldan crede că execuția autostrăzii Pașcani-Suceava ar putea demara în primăvară



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat, marți, că segmentul de autostradă Pașcani-Suceava intră în faza de execuție în perioada imediat următoare, după ce cele două loturi au fost atribuite constructorului Dorinel Umbrărescu. Declarațiile au fost făcute în contextul discuțiilor privind dezvoltarea infrastructurii rutiere în județul Suceava și nordul Moldovei.

Potrivit președintelui CJ Suceava, finanțarea proiectului a fost modificată anul trecut de Guvern, trecând de la o schemă clasică din Programul Operațional Infrastructură Mare (40% fonduri europene și 60% cofinanțare de la bugetul de stat) către programul SAFE, care funcționează pe bază de împrumut. Acesta a fost deja aprobat de Comisia Europeană în prima etapă de discuții.

„Mai sunt câteva proceduri de îndeplinit. Două, trei săptămâni și ar urma să înceapă execuția. Știm așa, neoficial, că domnul Umbrărescu a început deja proiectarea, fiindcă acolo este proiectare plus execuție. În ritmul la care a lucrat pe celelalte loturi, își dorește și el să finalizeze cât mai repede acest tronson de autostradă”, a precizat Gheorghe Șoldan.

Președintele CJ Suceava a subliniat că s-a scos la licitație și drumul expres Suceava-Siret. Acesta va avea caracteristici apropiate de autostradă, dar cu o lățime redusă cu jumătate de metru (fără banda de urgență) și viteză maximă admisă de 110 km/h. Detaliile tehnice urmează să fie clarificate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).