Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți: 83,42% rată de promovare la simularea județeană a Bacalaureatului

Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți a obținut rezultate foarte bune la simularea județeană a examenului de Bacalaureat, desfășurată în luna ianuarie 2026, cu o rată de promovare de 83,42% dintre elevii prezenți la toate probele scrise.

Potrivit sintezei statistice transmise de conducerea unității de învățământ, la probele scrise au fost prezenți 187 de elevi din totalul de 213 înscriși, ceea ce reprezintă o rată de prezență de 87,89%. Dintre cei prezenți, 156 au promovat simularea, adică 83,42%.

Distribuția mediilor obținute arată o pondere semnificativă a rezultatelor foarte bune și bune:

20,51% (32 de elevi) – medii între 9,00 și 9,99;

38,46% (60 de elevi) – medii între 8,00 și 8,99;

28,21% (44 de elevi) – medii între 7,00 și 7,99;

12,82% (20 de elevi) – medii între 6,00 și 6,99.

Un număr de 10 elevi au obținut medii peste 9,50, remarcându-se următoarele performanțe:

Filimon Elisabeta – clasa a XII-a C;

Ilaș Elena – clasa a XII-a C;

Ciornei Gabriela – clasa a XII-a C;

Chelba Alexandra – clasa a XII-a C;

Calance Alexia – clasa a XII-a E;

Moloce-Sbera Bogdan – clasa a XII-a A;

Vlădeanu Cristian – clasa a XII-a E;

Istrătoaie Diana – clasa a XII-a E;

Cazacu Claudiu – clasa a XII-a E;

Dăscălescu Matei – clasa a XII-a E.

Au fost acordate în total 17 note de 10 la probele scrise:

13 note de 10 la biologie (prof. Aspazia Băeșu): Chelba Alexandra, Ciornei Gabriela, Filimon Elisabeta, Halip Sofia, Ilaș Elena, Livadaru Magda, Popovici Lorena, Prelipcean Ariana, Sofroni Magdalena, Teleagă Ecaterina (toți din clasa a XII-a C), Bodale Ioana, Chirilă Teodor, Luța Teodor (clasa a XII-a D);

3 note de 10 la istorie (prof. Gabriela Pogorevici): Calance Alexia, Dăscălescu Matei, Sascău Gabriel (clasa a XII-a E);

o notă de 10 la matematică (prof. Otilia Bumbu): Filimon Elisabeta (clasa a XII-a C).