Precizări ale CJ Suceava: Utilajul necesar pentru Aeroportul Suceava este un degivror special de pistă, costă aproximativ 500.000 de euro și nu utilaj de deszăpezire de un milion de euro

Consiliul Județean Suceava a venit cu clarificări oficiale privind achiziția unui utilaj pentru întreținerea pistei Aeroportului Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava, în contextul discuțiilor publice generate de incidentul din 16 februarie 2026, când gheața de pe pistă a determinat rerutarea sau anularea mai multor curse aeriene.

Potrivit comunicatului transmis de instituție, utilajul propus spre achiziție este un degivror special de pistă aeroportuară, nu un utilaj general de deszăpezire, iar valoarea estimată a acestuia este de aproximativ 500.000 de euro, și nu un milion de euro, așa cum a fost vehiculat inițial.

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat marți, 17 februarie 2026, în cadrul unei conferințe de presă, intenția de a demara procedura de achiziție a unei autospeciale moderne dedicate degivrării și deszăpezirii pistei, în urma evaluării situației de la aeroport. Referatul de necesitate primit de la conducerea Regiei Autonome Aeroportul Suceava a evidențiat lipsa unui echipament specializat, operațiunile actuale realizându-se cu mijloace improvizate – două tractoare și un utilaj agricol –, ceea ce a contribuit la dificultățile întâmpinate luni, în condiții meteo severe (ploaie care s-a transformat în gheață, vânt puternic).

CJ Suceava subliniază că achiziția se va face din bugetul propriu al județului, iar utilajul va fi pus ulterior la dispoziția aeroportului prin concesiune, pentru a respecta reglementările europene privind ajutorul de stat. Decizia vine în contextul în care toate aeroporturile din țară dispun de astfel de autospeciale dedicate, Suceava fiind singura excepție.

Instituția precizează că prețul de aproximativ 500.000 de euro reflectă costul real al unui degivror performant, adaptat specificațiilor tehnice ale pistelor aeroportuare, inclusiv capacitatea de aplicare uniformă a lichidelor antijivrante și dejivrante, sub presiune controlată și cu duze multiple funcționale.

În paralel, o comisie constituită la nivelul CJ Suceava analizează cauzele exacte ale incidentului de luni, inclusiv starea tehnică a echipamentelor existente, numărul redus de mecanici calificați și modul de intervenție. Pista a fost declarată operațională ulterior, după intervenții manuale și mecanice.

Consiliul Județean reiterează angajamentul pentru dezvoltarea aeroportului, inclusiv prin proiectul noului Terminal 3 (aflat în licitație) și funcționarea sistemului ILS CAT III, cu obiectivul de a depăși un milion de pasageri anual și de a atrage noi operatori aerieni.