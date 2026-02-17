Delgaz Grid a finalizat două investiții de peste 6 milioane de euro în rețele de distribuție a energiei electrice din județul Suceava



Circa 31.500 de consumatori vor beneficia de creșterea calității serviciului de distribuție a energiei electrice;

A fost modernizată stația de transformare Vicov, precum și linia electrică de înaltă tensiune Vicov–Rădăuți pe o lungime de 17 km;

Două linii electrice radiale din zona Sucevița au fost interconectate (buclate) printr-o rețea nouă de 6 km;

Delgaz Grid, distribuitorul de energie electrică și gaze naturale a Grupului E.ON din România, a finalizat două proiecte în valoare de peste 6 milioane de euro (circa 31 milioane de lei fără TVA) în rețelele de distribuție a energiei electrice din județul Suceava, care vor contribui la preluarea energiei produse din surse regenerabile și la creșterea siguranței în alimentare pentru circa 31.500 de consumatori din zonă.

Una dintre investiții depășește 5 milioane de euro (25,48 milioane de lei) și a constat în modernizarea stației de transformare (110/20kV) Vicov, prin înlocuirea unor echipamente de înaltă și medie tensiune și integrarea acestora în SCADA (control și achiziție de date la distanță). În cadrul proiectului a fost modernizată și linia electrică 110 kV Vicov– Rădăuți pe o lungime de 17 km și au fost realizate noi conexiuni între stațiile Vicov, Rădăuți și Egger.

Realizarea proiectului a fost cofinanțată cu aproximativ 2,37 milioane euro (11,96 milioane de lei) din Fondul European de Dezvoltare Regională REACT-EU (prin POIM 2014-2020, Axa Prioritară 6: Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon). Circa 2,7 milioane euro (13,5 milioane de lei) reprezintă contribuția Delgaz Grid la acest proiect.

Investiția permite preluarea energiei produse din surse regenerabile în condiții de siguranță a funcționării Sistemul Energetic Național, reducerea consumului tehnologic propriu, îmbunătățirea indicatorilor de performanță ai serviciului de distribuție a energiei electrice, respectiv a parametrilor tehnici de calitate a energiei distribuite și a indicatorilor de continuitate în alimentarea cu energie electrică.

Calitatea serviciului de distribuție va fi îmbunătățită pentru circa 18.000 de consumatori din Vicovu de Sus, Vicovu de Jos, Rădăuți, Brodina, Putna, Straja, Gălănești, Voitinel,Bilca, Ulma, Izvoarele Sucevei, Moldova Sulița, Moldovița, Vatra Moldoviței, Frumosu și parțial Frătăuții Noi. Totodată, prin punerea în funcțiune a noii stații de transformare, 20 de producători de energie din surse regenerabile (hidro și fotovoltaic) beneficiază de condiții sigure și stabile de injectare a energiei în rețea.

O doua lucrare de învestiții din județul Suceava, în valoare de peste 1 milion de euro (5,4 milioane de lei fără TVA), finalizată recent, a constat în realizarea unei rețele buclate în lungime de 6 km între două rețele radiale: liniile electrice aeriene de medie tensiune Rădăuți – Sucevița și Frasin – Prisaca Dornei.

Peste 13.500 de consumatori din localitățile Sucevița, Marginea, Horodnicul de Sus, Horodnicul de Jos, Moldovița, Vatra Moldoviței, Frumosu și o zonă din Rădăuți vor beneficia de servicii mai bune în urma finalizării acestei investiții.

Proiectele reprezintă investiții strategice pentru îmbunătățirea siguranței alimentării cu energie, creând, totodată, premise pentru noi dezvoltări economice durabile la nivel regional, cu beneficii multiple pentru comunități. De asemenea, acestea contribuie la eficientizarea rețelei și reducerea pierderilor tehnologice, sprijinind obiectivele naționale și europene în domeniul tranziției energetice.

Ambele lucrări se înscriu în tranziția de la configurații radiale tradiționale către topologii buclate, cu un grad ridicat de siguranță în alimentare, pe toate nivelurile de tensiune: înaltă, medie și joasă.

Rețeaua buclată, alimentată din mai multe surse, limitează considerabil aria și durata impactului întreruperii alimentării cu energie electrică în cazul unor defecte pe rețea și asigură creșterea capacității de funcționare și îmbunătățirea indicatorilor de calitate pentru serviciul de distribuție a energiei electrice

În 2025, compania a finalizat cinci lucrări de buclare la rețele de medie tensiune în valoare de 10 milioane de lei, iar până în 2030 sunt în plan alte 25 de proiecte din aceeași categorie, în valoare totală de peste 30 de milioane de lei.

Delgaz Grid acordă o atenție deosebită atragerii de fonduri europene pentru susținerea programelor de investiții, mai ales că, fiind vorba de finanțări nerambursabile, aceste costuri nu se regăsesc în facturile clienților.

La momentul de față se află în derulare 15 astfel de proiecte, în valoare de totală 436 milioane de euro, din care 325 milioane de euro finanțare europeană. Proiectele vizează contorizare SMART, modernizări de stații de transformare, construcția de stații noi, modernizări de rețele pe toate nivelele de tensiune.