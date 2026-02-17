Campanie antidrog la Rădăuți: „Educația – element esențial în prevenția consumului de droguri”



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Peste 450 de elevi din școlile și liceele municipiului Rădăuți, dintre care peste 100 de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” (clasele a X-a C, a X-a G, a XI-a C și a XII-a F), au participat marți, 17 februarie 2026, la o activitate de prevenire a consumului de droguri, coordonată de expertul în domeniu prof. Cătălin Țone.

Evenimentul, organizat în parteneriat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Asociația MLNR, Federația Națională a Părinților EDUPART și Asociația Părinților de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, cu sprijinul Primăriei Municipiului Rădăuți, a avut ca scop principal oferirea unor lecții de viață concrete, bazate pe exemple reale, despre efectele multiple negative (biologice, sociale și juridice) ale consumului de substanțe psihoactive.

La activitate au luat parte expertul antidrog Cătălin Țone, inspectorul școlar Tatiana Vîntur, ambasadorul campaniei Alexandru Cebotari și tânărul Gînțu Natanael-Daniel, aflat în proces de reabilitare. Invitații au prezentat atât aspecte teoretice, cât și povești de viață autentice, ilustrând riscurile reale asociate consumului de droguri. Directorul Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, prof. Adrian Puiu, a completat intervențiile cu o expunere privind consecințele juridice ale traficului și consumului ilicit de substanțe.

Prin această inițiativă, elevii au fost încurajați să valorizeze sănătatea, să facă distincția clară între alegerile benefice și cele dăunătoare, să ia decizii responsabile și să înțeleagă mecanismele adicției, astfel încât să poată preveni instalarea dependenței.

Organizatorii mulțumesc în mod special doamnei Adriana Kurtoglu, președinte al Asociației de Părinți de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, pentru implicarea activă în pregătirea și desfășurarea evenimentului.

Activitatea face parte din eforturile susținute la nivel județean și național de combatere a consumului de droguri în rândul tinerilor, în contextul în care specialiștii semnalează o scădere continuă a vârstei de debut în consum și o creștere a disponibilității substanțelor psihoactive.