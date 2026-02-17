Accident la Șcheia: Tânără rănită după ce șoferul unei autoutilitare nu a acordat prioritate



La data de 17 februarie 2026, în jurul orei 06:30, pe strada Bârnova din comuna Șcheia a avut loc un accident rutier soldat cu rănirea ușoară a unei tinere de 20 de ani, conducătoare a unui autoturism.

Din primele verificări efectuate de polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Suceava, s-a stabilit că un bărbat de 43 de ani, din satul Mănăstirea Humorului, conducea o autoutilitară Mercedes-Benz Sprinter, încărcată cu 3,256 mc cherestea tivită molid conform avizului de însoțire valabil și verificat în sistemul SUMAL Control. Bărbatul circula pe strada Cetății din Șcheia, cu direcția spre strada Petru I Mușat.

Ajuns la intersecția cu strada Bârnova, conducătorul autoutilitarei nu a respectat semnificația indicatorului STOP și nu a acordat prioritate de trecere autoturismului Volkswagen Golf Plus, condus de o tânără de 20 de ani, din satul Șcheia. Aceasta circula regulamentar pe strada Bârnova, având direcția spre strada Aviatorului.

În urma impactului frontal-lateral, partea stângă a autoutilitarei Mercedes-Benz a fost lovită de partea frontală a autoturismului condus de tânără.

Echipajul SMURD/Ambulanță s-a deplasat imediat la fața locului și a transportat-o pe conducătoarea autoturismului Volkswagen la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Medicii au stabilit diagnosticul de contuzie coloană cervicală și contuzie genunchi bilateral – rănită ușor.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative în ambele cazuri. Polițiștii au deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.