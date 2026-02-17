Garda Forestieră Suceava după controale la Broșteni: Amenzi și dosar penal pentru nereguli la depozite de lemn



În perioada 9–14 februarie 2026, în zona orașului Broșteni, Garda Forestieră Suceava, împreună cu polițiști din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Suceava, au desfășurat o serie de acțiuni de control la trei depozite de material lemnos. Verificările au vizat respectarea normelor legale privind organizarea, securizarea și evidența stocurilor de lemn rotund și cherestea.

La două dintre depozitele controlate s-au constatat nereguli legate de împrejmuire: spațiile nu erau delimitate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare. Pentru aceste deficiențe au fost aplicate sancțiuni contravenționale, cu amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei pentru fiecare operator economic. De asemenea, la analiza avizelor de însoțire a materialului lemnos s-a constatat că fotografiile atașate nu respectau cerințele tehnice stabilite prin legislație. Această faptă este sancționată cu amendă între 1.000 și 3.000 de lei, iar celor doi operatori li s-au întocmit procese-verbale de constatare a contravenției silvice.

La cel de-al treilea depozit verificat, echipele de control au identificat diferențe semnificative între stocurile scriptice și cele fizice: au fost descoperite volume suplimentare de 32 mc de lemn rotund și 34 mc de cherestea rășinoase față de cele declarate. Pentru aceste cantități s-a dispus reținerea materialului lemnos. Având în vedere că volumele depășesc 10 mc și 20% din stocul scriptic, fapta constituie infracțiune silvică, iar în cauză a fost deschis un dosar penal pentru cercetarea provenienței ilegale a lemnului.

În ansamblu, pe parcursul săptămânii 9–14 februarie 2026, pe raza întregului județ Suceava au fost efectuate 10 controale la depozite de material lemnos. Au fost confiscate peste 316 mc de lemn, aplicate 19 amenzi silvice în valoare totală de 109.000 lei și constatate 3 infracțiuni silvice.

Autoritățile anunță că în perioada următoare vor continua cercetările pentru identificarea sursei materialului lemnos deținut ilegal, vor verifica modul de utilizare a sistemului SUMAL de către operatorii economici implicați și vor dispune măsurile legale suplimentare, inclusiv sancțiuni suplimentare, acolo unde se vor confirma încălcări.