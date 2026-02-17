Șoldan după incidentul cu pista înghețată: Deszăpezirea pistei Aeroportului se face cu utilaje agricole – vom achiziționa urgent o autospecială de un milion de euro. În urmă cu doi ani Flutur inaugura un utilaj de deszăpezire special pentru aeroporturi de ultimă generație cumpărat prin fonduri europene



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat marți, 17 februarie 2026, în cadrul unei conferințe de presă la sediul instituției, că va demara achiziția unei autospeciale moderne pentru deszăpezire și degivrare a pistei Aeroportului Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava, în valoare de aproximativ un milion de euro. Anunțul vine în urma incidentului de luni, 16 februarie, când gheața formată pe pistă a împiedicat aterizarea a cinci curse aeriene, care au fost rerutate sau anulate.

În conferința de presă susținută la sediul CJ Suceava, Șoldan a recunoscut că, până luni, deszăpezirea pistei se făcea cu mijloace improvizate: „Ieri am făcut o comisie la aeroport, din păcate nu am știut lucrurile astea, facem deszăpezirea pistei în acest moment cu un utilaj agricol. Două tractoare și un utilaj agricol cu care facem deszăpezirea pe pistă”, a afirmat el.

Președintele CJ a subliniat că nu este vorba de vina actualei conduceri a aeroportului și a explicat cauzele incidentului: „Au așteptat angajații aeroportului să deszăpezească pista. Și-au dat seama că acel utilaj nu mai funcționează, din patru duze funcționa doar una singură, din 5 mecanici auto care trebuia să îi avem acolo, avem doar unul singur angajat, fostul primar de Siminicea… și am ajuns în situația în care au fost anulate, cred că 5 curse de pe aeroportul Suceava”.

Șoldan a precizat că va cumpăra utilajul de la Consiliul Județean și îl va da în concesiune aeroportului, pentru a evita orice acuzație de ajutor de stat: „Mi-au făcut un referat de necesitate, îl am astăzi pe masă în birou… vorbim de o autospecială pentru deszăpezire care costă aproximativ un milion de euro. Toate aeroporturile din țară au acea auto specială, doar aeroportul de la Suceava nu are”.

El a recunoscut că incidentul a fost un cumul de factori: condiții meteo extreme (ploaie care se transforma în gheață, vânt puternic) și echipamente neadecvate: „Chiar dacă acest utilaj funcționa cu cele patru duze, era posibil în continuare, nefiind o autospecială pentru pistă… era o șansă de 50% să avem aceleași probleme”.

Situația prezentată de Șoldan vine la doar doi ani după ce fostul președinte al CJ Suceava, Gheorghe Flutur, anunța pe 19 decembrie 2023, achiziționarea unui „utilaj foarte modern de deszăpezire de ultimă generație”, parte a unui proiect european de aproximativ 12 milioane de euro.

Atunci, Flutur declara: „Sunt investiții care măresc siguranța aeroportului. Sunt convins că aceste lucruri vor conta foarte mult în venirea de noi operatori aerieni”. Proiectul includea și garaj nou pentru utilaje, vehicul de intervenție la incendii și alte echipamente de securitate.

Acum, în februarie 2026, președintele actual afirmă explicit că Aeroportul Suceava este singurul din România care nu dispune de o autospecială dedicată pentru deszăpezire, iar operațiunile se fac cu tractoare și utilaj agricol.

Șoldan a mai anunțat formarea unei comisii care analizează responsabilitățile incidentului de luni și a precizat că pista a redevenit operațională ulterior.

El a legat problema și de obiectivele de dezvoltare ale aeroportului: „Ne gândim în acest moment la o dezvoltare a aeroportului și nu putem să suportăm astfel de lucru… ne dorim ca anul viitor să depășim un milion de pasageri”.