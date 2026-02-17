Controale ample în depozite: 200 mc lemn fără acte, 14 sancțiuni și dosar penal în Broșteni – Mălini – Slatina



Polițiștii suceveni au confiscat aproape 200 de metri cubi de material lemnos în urma unor controale ample în zonele Broșteni și Mălini – Slatina. Valoarea lemnului ridicat se ridică la aproximativ 65.000 de lei, au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale în sumă totală de 49.000 de lei și a fost întocmit un dosar penal.

În perioada 13 – 16 februarie 2026, polițiștii Biroului Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul Serviciului de Ordine Publică – IPJ Suceava, împreună cu specialiști ai Gărzii Forestiere Suceava, au desfășurat acțiuni de control la mai multe unități economice cu profil silvic din zonele Holda – Broșteni și Mălini – Slatina, în baza Planului de Acțiune „Scutul Pădurii”.

Primul control a vizat un depozit aparținând unei societăți comerciale din localitatea Holda, orașul Broșteni. În urma comparării stocurilor scriptice din SUMAL 2.0 cu stocurile fizice inventariate, s-a constatat o diferență semnificativă: societatea deținea 31,54 mc lemn rotund rășinoase și 34,36 mc cherestea rășinoase fără documente legale de proveniență. Au fost identificate și nereguli privind emiterea avizelor electronice în SUMAL 2.0.

În acest caz a fost întocmit dosar penal pentru infracțiunea de deținere în depozit a unui volum de materiale lemnoase cu diferență de peste 20% față de stocul scriptic (minim 10 mc), prevăzută de art. 151 alin. (1) din Legea 331/2024 – Noul Cod Silvic. Au fost ridicate și predate în custodia Ocolului Silvic Crucea 65,90 mc material lemnos în valoare de 33.415 lei. Societatea a fost sancționată contravențional cu 3 amenzi în valoare totală de 8.000 lei.

Un alt control a avut loc la o unitate economică din localitatea Pâraie, comuna Mălini. Verificările au relevat deținerea a 47,33 mc lemn rotund rășinoase fără proveniență legală, precum și primirea în depozit a 51,53 mc lemn rotund rășinoase fără documente legale. Au fost constatate nereguli la emiterea avizelor în SUMAL 2.0. Au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale în valoare de 18.000 lei, iar ca măsură complementară a fost dispusă confiscarea a 98,86 mc lemn rotund rășinoase în valoare de 24.220 lei.

La o altă societate din Poiana Mărului, comuna Mălini, s-a constatat deținerea a 17,73 mc lemn rotund rășinoase fără acte legale, plus alte nereguli în SUMAL 2.0. Au fost aplicate 4 amenzi în valoare totală de 13.000 lei și s-a dispus confiscarea cantității de 17,73 mc lemn rotund rășinoase (valoare 4.893 lei).

Ultimul control verificat a fost la un depozit din localitatea Găinești, comuna Slatina. Aici s-a identificat 5,23 mc lemn rotund rășinoase fără documente de proveniență și nereguli la avizele electronice. Au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale în valoare de 10.000 lei, iar cantitatea de 5,23 mc lemn rotund rășinoase (valoare 1.443 lei) a fost confiscată.

În total, au fost confiscați circa 200 mc material lemnos în valoare de aproape 65.000 lei, aplicate 14 sancțiuni contravenționale în cuantum de 49.000 lei și întocmit un dosar penal. Polițiștii subliniază că astfel de acțiuni de control vor continua în perioada următoare pentru descurajarea activităților ilicite din domeniul silvic, de la tăierea și transportul ilegal, până la procesare, depozitare și comercializare.