CJ Suceava aprobă investiții de peste 70 de milioane de lei pentru punerea în valoare a coronamentului zidului de incintă al Cetății de Scaun a Sucevei

Consiliul Județean Suceava are pe ordinea de zi un proiect de hotărâre prin care se propune aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții „Punere în valoare coronament zid de incintă la Cetatea de Scaun”.

Inițiativa, semnată de președintele Gheorghe Șoldan, vizează conservarea, protejarea și punerea în valoare a unuia dintre cele mai importante monumente istorice ale județului – Cetatea de Scaun, monument aflat în administrarea Muzeului Național al Bucovinei.

Proiectul se concentrează pe restaurarea și reconstituirea parțială a coronamentului (partea superioară) a zidului de incintă exterioară (datând din perioada 1476–1478), cu scopul de a sugera forma pierdută a siluetei originale a fortificației.

Intervențiile prevăd și soluții pentru eliminarea problemelor de infiltrații și acumulare a apelor meteorice la nivelul Fortului Mușatin (sec. XIV), precum și înlocuirea sistemului actual de iluminat arhitectural cu unul modern, economic și performant din punct de vedere energetic.

Valori estimate ale investiției (conform D.A.L.I.):

Total general : 70.986.892,95 lei (inclusiv TVA) – respectiv 58.746.267,74 lei fără TVA din care construcții + montaj (C+M): 52.730.214,86 lei (inclusiv TVA) / 43.578.689,97 lei fără TVA

: 70.986.892,95 lei (inclusiv TVA) – respectiv 58.746.267,74 lei fără TVA Etapa 1 – Proiect pilot : 4.523.039,57 lei (inclusiv TVA) / 3.742.876,36 lei fără TVA C+M: 3.205.170,60 lei (inclusiv TVA) / 2.648.901,33 lei fără TVA

: 4.523.039,57 lei (inclusiv TVA) / 3.742.876,36 lei fără TVA Etapa 2 : 66.463.853,38 lei (inclusiv TVA) / 55.003.391,38 lei fără TVA C+M: 49.525.044,26 lei (inclusiv TVA) / 40.929.788,64 lei fără TVA

: 66.463.853,38 lei (inclusiv TVA) / 55.003.391,38 lei fără TVA

Finanțarea integrală va fi asigurată din bugetul propriu al județului Suceava.

Documentația tehnică a fost elaborată în anul 2025 de un colectiv de specialiști și include studii și expertize detaliate. Implementarea proiectului reprezintă o premieră națională prin soluțiile tehnice și arhitecturale propuse, care combină restaurarea fidelă cu tehnologii moderne de protecție și punere în valoare.

Proiectul este însoțit de avizele favorabile ale Direcției tehnice și investiții a CJ Suceava, Muzeului Național al Bucovinei, Comisiei de specialitate pentru monumente istorice și lucrări publice, precum și de avizul Consiliului Tehnico-Economic.

Cetatea de Scaun a Sucevei, una dintre cele mai valoroase fortificații medievale din România, beneficiază astfel de un nou proiect major de restaurare și punere în valoare, după intervențiile anterioare realizate pe alte componente ale monumentului.