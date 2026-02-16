Bărbat din Siret condamnat la 8 ani și 4 luni de închisoare pentru viol și agresiune sexuală asupra a două minore



Judecătoria Rădăuți l-a condamnat luni, 16 februarie 2026, pe Mațner Marius, fost consilier local, la o pedeapsă rezultantă de 8 ani și 4 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de viol și agresiune sexuală asupra a două persoane vătămate minore.

Instanța a respins ca nefondată excepția prescripției răspunderii penale invocată de inculpat prin apărător ales și a dispus condamnarea acestuia, fără acord de recunoaștere a faptelor, astfel:

Pentru infracțiunea de viol (art. 218 alin. 1 și alin. 3 lit. a și c Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 alin. 1 și art. 5 Cod penal) – pedeapsa de 7 ani închisoare (persoană vătămată: Anonimizat 1);

(art. 218 alin. 1 și alin. 3 lit. a și c Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 alin. 1 și art. 5 Cod penal) – pedeapsa de (persoană vătămată: Anonimizat 1); Pentru infracțiunea de agresiune sexuală (art. 219 alin. 1 și 2 lit. c Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 și art. 5 Cod penal) – pedeapsa de 4 ani închisoare (persoană vătămată: Anonimizat 2).

Prin contopire, în baza art. 38 și art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, s-a stabilit pedeapsa rezultantă de 8 ani și 4 luni închisoare (7 ani + 1/3 din cea de-a doua pedeapsă, respectiv 16 luni).

Instanța a aplicat și pedepse complementare și accesorii: interzicerea dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau de a ocupa funcții publice care implică exercițiul autorității de stat, precum și dreptul de a fi tutore sau curator, pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale și, respectiv, ca pedeapsă accesorie de la rămânerea definitivă a sentinței până la executarea pedepsei.

Judecătoria a dispus prelevarea de probe biologice de la condamnat în vederea introducerii profilului genetic în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare.

În plan civil, acțiunile formulate de cele două părți vătămate au fost admise în parte:

Persoana vătămată Anonimizat 1 a primit 350.000 lei daune morale (plus dobânda legală actualizată);

daune morale (plus dobânda legală actualizată); Persoana vătămată Anonimizat 2 a primit 100.000 lei daune morale (plus dobânda legală actualizată).

S-a menținut sechestrul asigurător instituit anterior asupra mai multor bunuri imobile aparținând condamnatului (case de locuit, anexe și terenuri intravilane situate în orașul Siret, pe străzile Teodor Ștefaneli și Carpați), până la concurența sumei de 1.525.000 lei.

Inculpatul a fost obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 8.000 lei, precum și la rambursarea unor sume către părțile civile reprezentând onorarii avocațiale (1.500 lei fiecăreia).

Sentința, pronunțată luni, poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare (Hotărârea nr. 146/2026 din 16 februarie 2026).