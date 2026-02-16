Față în față cu realitatea consumului de droguri în școli: Experții campaniei „Conștient, nu dependent” vin la Rădăuți



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Marți, 17 februarie 2026, municipiul Rădăuți va găzdui o nouă etapă a campaniei naționale antidrog „Conștient, nu dependent”, inițiată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Evenimentul răspunde creșterii alarmante a disponibilității substanțelor psihoactive și scăderii vârstei de debut în consum, confirmate atât de specialiști, cât și de rapoarte europene recente.

Programul zilei include două sesiuni distincte, adaptate publicului țintă:

Ora 10:00 – Casa de Cultură Rădăuți (str. Călărași, nr. 12) – sesiune dedicată elevilor și tinerilor;

– Casa de Cultură Rădăuți (str. Călărași, nr. 12) – sesiune dedicată elevilor și tinerilor; Ora 17:00 – Hotel Gerald’s (str. Piața Unirii, nr. 3) – sesiune adresată părinților și profesorilor.

Invitați speciali la Rădăuți sunt expertul antidrog Cătălin Țone și psihologul Gabriela Maalouf, care vor susține dialoguri deschise, departe de formatul clasic al prelegerilor. Discuțiile vor demonta miturile care banalizează consumul de droguri și vor prezenta mecanismele reale ale instalării dependenței.

În sesiunea de dimineață, tinerii vor aborda subiecte sensibile precum presiunea de grup, gestionarea curiozității periculoase și dezvoltarea abilității de a refuza consumul fără teama de excludere socială. Cătălin Țone va prezenta consecințele legale și educaționale pe termen lung, iar Gabriela Maalouf va oferi instrumente psihologice practice pentru consolidarea stimei de sine și a rezilienței emoționale.

Sesiunea de după-amiază se adresează adulților – părinți și cadre didactice – și va pune accent pe identificarea precoce a semnelor de consum, gestionarea situațiilor de criză și construirea unui climat de încredere în familie și școală. Experții vor oferi strategii concrete pentru intervenția preventivă eficientă, înainte ca dependența să devină instalată.

Evenimentul de la Rădăuți se înscrie în seria de acțiuni derulate de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României în regiunea Moldovei, după etapele desfășurate la Botoșani, Iași și Suceava. Prin această abordare integrată, care combină expertiza națională cu implicarea comunităților locale, inițiativa își propune să contribuie la formarea unor medii mai informate, mai unite și mai protejate față de riscurile consumului de droguri.