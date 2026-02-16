Performanță de elită pentru ACS Atletic Bucovina Suceava la Cupa Potaissa Turda: argint pentru Crețu Miron și Centură Neagră pentru Boca Raul



ACS Atletic Bucovina Suceava a marcat un debut de excepție în sezonul competițional 2026, obținând rezultate remarcabile la Cupa Potaissa Turda, desfășurată în weekend-ul 14–15 februarie. Competiția, una dintre cele mai importante de gen din țară, a reunit 731 de karateka din 48 de cluburi de top, sub organizarea Clubului Sportiv Samurai Turda și egida Federației Române de Karate WUKF.

Sub conducerea Sensei-ului Corduneanu Ovidiu (Centură Neagră 5 Dan), sportivii ACS Atletic Bucovina au demonstrat un nivel tehnic și tactic de înaltă ținută, confirmând tradiția de excelență a clubului sucevean.

Crețu Miron – medalia de argint Într-o categorie extrem de disputată, cu meciuri de intensitate maximă și un nivel tehnic ridicat, sportivul Crețu Miron a cucerit medalia de argint (Locul 2 🥈), urcând pe podium după evoluții consistente pe tot parcursul competiției.

Boca Raul – promovare oficială la Centura Neagră Cel mai emoționant moment al prezenței echipei sucevene a fost festivitatea de acordare a gradelor oficiale recunoscute de Federația Română de Karate WUKF. Raul Boca a primit diploma care atestă promovarea la Centura Neagră, în urma examenului riguros susținut în cadrul cursurilor de perfecționare pentru antrenori, instructori și arbitri organizate la Sighișoara.

Aceste reușite poartă amprenta experienței de peste 36 de ani a Sensei-ului Corduneanu Ovidiu, care a format de-a lungul timpului numeroși campioni naționali și europeni. Prezența și pregătirea sa garantează standardul ridicat al sportivilor legitimați la ACS Atletic Bucovina.

Competiția de la Turda a fost apreciată pentru organizarea impecabilă asigurată de Paul Cătanaș și Clubul Sportiv Samurai Turda, precum și pentru standardele internaționale impuse de Federația Română de Karate WUKF.

„Începem anul 2026 în forță și continuăm cu aceeași ambiție care ne-a definit de-a lungul anilor. Performanța nu este o destinație, ci un drum pe care îl parcurgem zi de zi în dojo”, a declarat Sensei Corduneanu Ovidiu.