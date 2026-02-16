Consiliul Județean Suceava urmează să aprobe varianta corectată heraldic a stemei județului, cu revenire la modelul interbelic



Consiliul Județean Suceava are pe ordinea de zi a viitoarei ședințe un proiect de hotărâre prin care se propune însușirea proiectului modificat de stemă a județului Suceava.

Inițiativa aparține președintelui Gheorghe Șoldan și vine ca urmare a analizei efectuate de Comisia județeană de analiză a proiectelor de stemă, constituită prin Ordinul Prefectului Județului Suceava nr. 211/17.05.2022.

Proiectul inițial al stemelor, aprobat prin Hotărârea CJ nr. 283/2025, a fost transmis comisiei pentru verificare din punct de vedere heraldic și istoric, conform metodologiei stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 25/2003. În ședința din 12 ianuarie 2026, comisia a apreciat favorabil propunerea de revenire la stema județului din perioada interbelică, considerând corectă descrierea și semnificațiile elementelor componente.

Totuși, experții au recomandat efectuarea unor mici corecturi de desen, în principal pentru respectarea regulii fundamentale din heraldică privind nesuprapunerea celor două metale – aurul și argintul. La propunerea comisiei, Muzeul Național al Bucovinei a refăcut desenul stemelor, asigurând astfel corectitudinea compoziției heraldice.

„Comisia a considerat corectă ideea de revenire la stema interbelică și a recomandat doar ajustări tehnice minore de natură heraldică. Muzeul Național al Bucovinei a adaptat proiectul în consecință, iar noua variantă respectă toate normele legale și tradiția istorică a județului”, se arată în referatul de aprobare semnat de președintele Gheorghe Șoldan.

Odată aprobat, proiectul modificat va fi transmis spre avizare Comisiei Naționale de Heraldică, urmând ca stema finală să fie utilizată în toate documentele oficiale ale județului Suceava.