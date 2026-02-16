CJ Suceava urmează să achiziționeze servicii juridice pentru Aeroportul Suceava în dosare de daune de 274.402 euro solicitate de Wizz Air după coliziunea dintre două aeronave pe platforma aeroportului



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Consiliul Județean Suceava are pe ordinea de zi un proiect de hotărâre prin care se propune aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică pentru Regia Autonomă „Aeroportul Ștefan cel Mare – Suceava” în negocieri și, eventual, în instanță, privind două dosare de daună deschise la Asirom Vienna Insurance Group.

Solicitarea vine de la conducerea aeroportului, iar valoarea estimată a serviciilor juridice este de 25.000 lei fără TVA și va fi suportată integral din bugetul propriu al Regiei Autonome.

Contextul incidentului aviatic din 14 martie 2023

La ora 14:23, pe platforma de îmbarcare/debarcare a Aeroportului Suceava, o aeronavă Wizz Air Hungary Kft care urma să decoleze spre Dortmund a intrat în coliziune cu stabilizatorul orizontal drept al unei alte aeronave Wizz Air, parcată pe poziția adiacentă (fără pasageri la bord). Incidentul a fost investigat de Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS), care a emis Raportul Final la data de 25 aprilie 2025. Raportul concluzionează că evenimentul s-a produs din culpa comună a pilotului Wizz Air și a personalului aeroportuar.

Riscurile activității aeroportuare sunt acoperite prin polița de asigurare a răspunderii aeroportuare încheiată cu Asirom Vienna Insurance Group S.A..

Solicitarea Wizz Air și stadiul actual

Deși raportul AIAS stabilește culpa comună, compania Wizz Air – prin Societatea de Avocați Buzescu & Tomescu SPRL – a somat Regia Autonomă pe 23 decembrie 2025 să plătească 274.402,41 euro, sumă care include contravaloarea daunelor materiale și cheltuielile indirecte aferente. În prezent, dosarele de daună se află în faza de negocieri între părți (Aeroportul Suceava, Asirom și Wizz Air).

Conducerea Regiei subliniază că speța este extrem de complexă, cu puține precedente similare la nivel național, iar valoarea foarte mare a pretențiilor impune o apărare juridică solidă și specializată.

Serviciile vor fi asigurate de o societate de avocați sau un cabinet de avocat cu experiență demonstrată în litigii de asigurări și răspundere aeroportuară.

Proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan prevede aprobarea achiziționării serviciilor pentru negocieri și instanțe (fond + căi de atac) ce vor fi prestate de o societate de avocați / cabinet de avocat, cu o valoare de 25.000 lei fără TVA, suportată din bugetul Aeroportului.