Poliția Suceava caută o minoră de 13 ani din Humoreni plecată voluntar de acasă de duminică seara

Poliția Județeană Suceava desfășoară activități de căutare și identificare a minorei Urs Marcela – Ionela, în vârstă de 13 ani și 6 luni, domiciliată în comuna Comănești, satul Humoreni.

Potrivit anunțului oficial al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, minora a plecat voluntar de la domiciliu în data de 15 februarie 2026 și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente:

înălțime aproximativ 1,65 m

constituție atletică

păr lung roșcat

ochi verzi

ten deschis la culoare

La momentul plecării, minora era îmbrăcată cu un halat de culoare gri, o bluză tricotată de culoare bej și pantaloni tip colanți de culoare negru.

Polițiștii fac apel către toate persoanele care dețin informații cu privire la locația sau starea minorei să anunțe de urgență cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112 – apel gratuit și permanent.