Voluntari din Suceava amenajează un traseu educativ în pădurea „La Stejărei” – Burdujeni Sat

Grupul de Inițiativă Civică Suceava, alături de Asociația „Oamenii Pădurii”, a continuat vineri lucrările de amenajare a unui traseu educativ în pădurea „La Stejărei” – Burdujeni Sat, situată lângă „Casa de Apă”.

Inițiativa, realizată cu sprijinul proiectului „Pădurea de Mâine” și pe terenul administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, își propune să creeze un spațiu dedicat educației în natură pentru copiii din municipiul Suceava.

Potrivit mesajului publicat de Grupul de Inițiativă Civică Suceava, vineri au fost realizate progrese importante pe traseu: s-au conturat bănci, măsuțe, un mic amfiteatru și o rondea care ilustrează viața unui copac an de an. De asemenea, a fost construit un podeț care facilitează legătura sigură și ușoară între drum și interiorul pădurii, îmbunătățind accesul pentru elevi.

Scopul proiectului este ca traseul să fie finalizat și menținut în stare bună, devenind un punct util mai ales în perioada „Săptămâna Verde”, când copiii pot învăța direct din mediul natural. Inițiatorii subliniază importanța experiențelor reale în educația pentru natură și rolul acestor locuri în formarea generațiilor viitoare.

„Viitorul nu se așteaptă. Se construiește. Educația pentru natură începe din experiențe reale. Iar astfel de locuri pot face diferența”, transmit reprezentanții grupului civic.

Proiectul se înscrie în eforturile comunității sucevene de a promova pădurile urbane ca spații de învățare și recreere, contribuind la conștientizarea importanței conservării mediului înconjurător.