Tânără fără permis, cu copilul și concubinul în mașină, suspectată că ar fi provocat un accident rutier în Humoreni

Polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Dărmănești au deschis dosar penal pentru conducere fără permis după un eveniment rutier produs sâmbătă seară, 14 februarie 2026, la intersecția DJ 178A cu DJ 178, în satul Humoreni, comuna Bălăceana. O tânără de 27 de ani este suspectată că s-ar fi aflat la volanul unui autoturism Volkswagen, deși nu deține permis de conducere pentru nicio categorie.

Evenimentul a fost sesizat prin apel la 112 în jurul orei 22:55, de către un șofer de 19 ani din comuna Comănești, care a anunțat că a fost implicat într-un accident rutier soldat doar cu pagube materiale, iar conducătorul celuilalt autoturism nu ar deține permis.

La fața locului, polițiștii au identificat două autoturisme implicate:

un BMW care circula pe DJ 178 din direcția Bălăceana spre Humoreni (conducător: un tânăr de 19 ani, posesor de permis valabil, RCA și ITP valabile);

un Volkswagen care circula din direcția Pârteștii de Jos spre Bălăceana pe același drum (pasageri: un bărbat de 35 de ani din Comănești, concubina acestuia de 27 de ani, și copilul lor de 10 ani).

În declarații, bărbatul de 35 de ani a susținut că el a condus autoturismul Volkswagen, iar concubina a confirmat aceeași versiune. Însă celălalt șofer și doi martori identificați în zonă au declarat verbal că la volanul VW s-ar fi aflat tânăra.

Verificările în bazele de date ale Poliției au confirmat că femeia nu figurează cu permis de conducere valabil pentru nicio categorie de autovehicule.

În aceste condiții, conform art. 288 alin. (1) C.proc.pen., a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, iar cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a identității reale a conducătorului auto și a circumstanțelor producerii evenimentului rutier.