Bărbat căzut de la înălțime în podul unei case afectate de incendiu, în Lipoveni – Mitocu Dragomirnei. A fost transportat la spital cu contuzie la umăr și etilism acut

Un bărbat a suferit vătămări corporale după ce a căzut de la înălțime în podul unei locuințe din satul Lipoveni, comuna Mitocu Dragomirnei, sâmbătă după-amiază. Acoperișul casei fusese distrus în totalitate de un incendiu cu aproximativ două săptămâni în urmă.

Incidentul s-a produs sâmbătă, 14 februarie 2026, în jurul orei 17:00. Polițiștii Secției 8 Poliție Rurală Adâncata au fost sesizați prin apel la 112 de proprietarul locuinței, care a anunțat că un vecin a căzut pe spate din pod, îi curge sânge din nas și respiră greu.

La fața locului, polițiștii au constatat că locuința fusese afectată grav de un incendiu recent, rămânând fără acoperiș. În dimineața zilei de 14 februarie, proprietarul solicitase ajutorul vecinului său pentru a curăța podul de resturile de lemn rezultate în urma lucrărilor de refacere a acoperișului. În timp ce ambii se aflau în pod, bărbatul a călcat în gol pe lângă o scândură și a căzut pe placa de beton de la parter.

Conform declarațiilor proprietarului, victima nu și-a pierdut cunoștința, dar acuza dureri puternice la nivelul umărului stâng. Un echipaj medical SMURD s-a deplasat de urgență la locul evenimentului, a acordat primele îngrijiri și l-a transportat ulterior la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava.

Diagnosticul preliminar stabilit de medici a fost contuzie umăr stâng prin cădere de la înălțime și etilism acut.

Bărbatul a declarat polițiștilor că nu dorește să formuleze plângere penală împotriva nimănui. În cauză a fost întocmit proces-verbal de constatare, fără a se deschide dosar penal.

Autoritățile reamintesc că lucrările de intervenție la înălțime, mai ales în construcții afectate de incendii sau intemperii, trebuie efectuate cu maximă atenție și cu respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, inclusiv utilizarea echipamentelor de protecție corespunzătoare.