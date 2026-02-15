Copil de 12 ani accidentat de o mașină în Sfântu Ilie: Traversa prin loc nepermis în fața supermarketului Profi



Un copil în vârstă de 12 ani a fost rănit ușor sâmbătă după-amiază, după ce a fost acroșat de un autoturism pe DJ 209C, în localitatea Sfântu Ilie, comuna Șcheia. Copilul traversa drumul prin loc nepermis, în proximitatea supermarketului Profi.

Accidentul s-a produs sâmbătă, 14 februarie 2026, în jurul orei 13:33.

Potrivit datelor preliminare din ancheta polițiștilor, o tânără de 26 de ani, din comuna Capu Câmpului, conducea un autoturism Volkswagen Golf pe DJ 209C, având direcția de deplasare dinspre municipiul Suceava spre localitatea Moara. În momentul în care a ajuns în dreptul supermarketului Profi, minorul, în vârstă de 12 ani, din comuna Moara, s-a angajat în traversare de pe dreapta spre stânga sensului de mers, fiind surprins și accidentat.

În urma impactului, copilul a suferit vătămări corporale ușoare și a fost transportat de urgență cu ambulanța la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Diagnosticul stabilit de medici a fost traumatism prin accident rutier (pieton), TCC ușor, TCF, escoriații faciale și epistaxis bilateral.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii rutieri au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.