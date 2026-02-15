Cherestea și material lemnos în valoare de aproximativ 25.000 de lei, confiscat în urma unui control silvic la un depozit din Slătioara – Râșca



Polițiștii Secției de Poliție Rurală 1 Vadu Moldovei, împreună cu specialiști ai Gărzii Forestiere Suceava, au descoperit și confiscat 36,586 mc de material lemnos (lemn rotund și cherestea de rășinoase – molid) deținut fără proveniență legală într-un depozit aparținând unui agent economic din satul Slătioara, comuna Râșca. Valoarea estimată a cantității confiscate este de circa 24.756 lei.

Potrivit Poliției Județene Suceava, acțiunea a fost desfășurată în baza unui plan de verificare întocmit la nivelul Poliției Municipiului Fălticeni, pe fondul unor indicii privind nerespectarea legislației silvice de către anumiți operatori economici din zonă. În prezența reprezentantului legal al agentului economic, polițiștii și specialiștii forestieri au efectuat inventarierea stocurilor din depozit (înregistrat în SUMAL 2.0).

Rezultatele controlului au arătat o diferență semnificativă: depozitul figura în sistemul SUMAL 2.0 fără niciun stoc scriptic de material lemnos, însă în spațiul fizic au fost identificate:

8,6 mc lemn rotund rășinoase molid (valoare 4.523 lei);

27,986 mc cherestea rășinoase molid (valoare 20.233 lei).

Total: 36,586 mc, evaluat la 24.756 lei.

Conform HG nr. 497/2020 și prevederilor Legii nr. 331/2024 (Noul Cod Silvic), polițiștii au constatat în flagrant infracțiunea de deținere în depozit a unui volum de materiale lemnoase pentru care diferența dintre stocul fizic și cel scriptic depășește 20% raportat la stocul scriptic, dar nu mai puțin de 10 mc – faptă prevăzută și pedepsită de art. 151 alin. (1) din Legea nr. 331/2024.

Întreaga cantitate de material lemnos a fost ridicată și indisponibilizată în vederea continuării cercetărilor. A fost întocmit dosar penal, iar la finalizarea probatoriului unitatea de parchet competentă va dispune soluția procedurală corespunzătoare.

Poliția Suceava reamintește că acțiunile de verificare a transporturilor, depozitelor și activității agenților economici din domeniul silvic vor continua intens în perioada următoare, cu scopul identificării și sancționării tuturor formelor de activitate ilicită în păduri.