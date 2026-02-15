Ninsori în zona montană a Moldovei: DRDP Iași spune că drumarii acționează preventiv și recomandă precauție din partea șoferilor



Precipitațiile mixte din cursul dimineții s-au transformat în ninsori în zonele montane ale Moldovei, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași care precizează că s-au mobilizat utilajele pentru patrulare și intervenție pe mai multe sectoare critice, în contextul atenționării meteorologice de ninsori și viscol valabilă până mâine.

Potrivit informării transmise de DRDP Iași, carosabilul este umed în întreaga regiune Moldovei, pe fondul precipitațiilor mixte, iar echipele de intervenție acționează în mod preventiv pe mai multe tronsoane.

DRDP Iași menționează că utilajele sunt pregătite să intervină pe întreaga rețea de drumuri naționale din administrarea DRDP Iași, pentru prevenirea și combaterea poleiului și a zăpezii depuse. Intervențiile vizează asigurarea condițiilor optime de circulație.

DRDP Iași recomandă conducătorilor auto:

să nu plece la drum fără a verifica în prealabil starea drumurilor și prognoza meteo;

să echipeze corespunzător autovehiculele pentru sezonul de iarnă (anvelope de iarnă, lanțuri antiderapante, lopată, nisip, lichid de parbriz antigel etc.);

să circule cu viteză adaptată condițiilor de drum, să mărească distanța de siguranță și să evite manevrele bruște.