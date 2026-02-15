Patru bărbați din Dumbrăveni, reținuți de Poliția Salcea pentru că au bătut un bărbat într-un bar din comună



Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Salcea au reținut patru bărbați pentru 24 de ore, în urma unui incident violent produs pe 8 februarie 2026 la un bar din comuna Dumbrăveni, pe fondul consumului excesiv de alcool. Ulterior, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, s-a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Potrivit Poliției Județene Suceava, incidentul a fost sesizat în data de 8 februarie 2026, în jurul orei 18:15, prin apel la 112, de către un bărbat care a reclamat că a fost agresat de mai multe persoane la un bar din localitatea Dumbrăveni. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au stabilit că victima, aflată în stare de ebrietate, a fost lovită de cei patru bărbați, toți domiciliați în aceeași localitate.

Un echipaj ambulanțier a intervenit pentru acordarea de îngrijiri medicale, însă victima a refuzat transportul la spital. De asemenea, aceasta a fost informată cu privire la posibilitatea obținerii unui certificat medico-legal pentru atestarea leziunilor și a emiterii unui ordin de protecție provizoriu conform Legii nr. 26/2024, dar a declinat emiterea ordinului.

În continuarea cercetărilor, polițiștii au dispus efectuarea urmăririi penale față de cei patru suspecți sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe (art. 193 alin. (1) și alin. (2) lit. c) Cod Penal) și tulburarea ordinii și liniștii publice (art. 371 alin. (2) Cod Penal), ambele cu aplicarea art. 77 lit. a) și art. 38 alin. (1) Cod Penal. După reținerea preventivă pentru 24 de ore, s-a propus punerea în mișcare a acțiunii penale, iar măsura controlului judiciar a fost dispusă pentru 60 de zile.

Poliția Suceava subliniază că măsurile preventive sunt proporționale cu pericolul social al faptelor, cu participarea individuală a suspecților și cu impactul asupra sentimentului de securitate publică. Instituția reiterează politica de toleranță zero față de actele de violență și comportamentele antisociale, anunțând că va acționa cu fermitate maximă pentru menținerea ordinii publice și a unui climat de siguranță în comunitatea suceveană.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor și dispunerii măsurilor procesuale necesare.