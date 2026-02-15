De Ziua Națională a Lecturii, ÎPS Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, oferă un „Decalog al lecturii” cu îndemnuri duhovnicești și de viață

Intră acum și în grupul de
Cu prilejul Zilei Naționale a Lecturii, marcată anual pe 15 februarie Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a transmis un mesaj de binecuvântare și un îndemn arhieresc sub forma unui „Decalog la Ziua Națională a Lecturii”. Textul reunește sfaturi duhovnicești, morale și practice, adresate în special tinerilor și tuturor credincioșilor, subliniind rolul lecturii în formarea sufletului și a caracterului creștin.
În mesajul său, ÎPS Calinic subliniază că lectura nu este doar o activitate intelectuală, ci o cale de apropiere de Dumnezeu, de cultivare a virtuților și de pregătire pentru provocările vieții.
Iată cele zece îndemnuri formulate de Înaltpreasfinția Sa:
- Citește și sporeşte-ţi credinţa în Dumnezeu prin citirea Sfintei Scripturi, a Sfinţilor Părinţi şi a Scriitorilor Bisericeşti, precum şi a altor scrieri folositoare de minte şi suflet.
- Citește și iubește-L pe Hristos din toată inima și cu toată puterea ta, precum L-a iubit Fecioara Maria, așezându-L pe primul loc în viața ta.
- Citește și acordă în fiecare etapă a vârstei tale atenția cuvenită celor care lucrează la educația și formarea ta, ca astfel să devii pe măsura vrerii lui Dumnezeu, a Bisericii și a Țării.
- Citește și trăiește-ți viața în iubire și fapte bune, căci și cele mai mici gesturi de bunătate și milostenie făcute cu bucurie au valoare veșnică înaintea ochilor lui Dumnezeu.
- Citește și cultivă în arealul sufletului tău perseverenţa, tenacitatea, conştiinciozitatea și consecvenţa, calități care te vor ajuta să obţii performanţe dintre cele mai remarcabile.
- Citește și nu tăinui harul primit, ci mărturisește-ți zi de zi credința, astfel încât viața ta să fie o icoană vie a prezenței lui Dumnezeu în lume.
- Citește și nu fugi de lumina Crucii întru Înviere, ca să nu ajungi să iubești întunericul, ci fii izbăvire pentru altul, după cum Hristos S-a făcut punte peste moarte pentru tine.
- Citește și priveşte spre viitor cu credinţă în Dumnezeu, cu nădejde în Providenţă şi cu dragoste faţă de Familie, Biserică şi Ţară.
- Citește și pregătește-te în fiecare zi ca şi cum ai intra într-o nouă competiție la sfârşitul acesteia.
- Citește și fii liber în Dumnezeu, ca în viaţă să poţi birui toate nedreptăţile, încercările şi obstacolele ce-ţi stau înainte.
† Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților
Intră acum și în grupul de