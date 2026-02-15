De Ziua Națională a Lecturii, ÎPS Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, oferă un „Decalog al lecturii” cu îndemnuri duhovnicești și de viață



Cu prilejul Zilei Naționale a Lecturii, marcată anual pe 15 februarie Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a transmis un mesaj de binecuvântare și un îndemn arhieresc sub forma unui „Decalog la Ziua Națională a Lecturii”. Textul reunește sfaturi duhovnicești, morale și practice, adresate în special tinerilor și tuturor credincioșilor, subliniind rolul lecturii în formarea sufletului și a caracterului creștin.

În mesajul său, ÎPS Calinic subliniază că lectura nu este doar o activitate intelectuală, ci o cale de apropiere de Dumnezeu, de cultivare a virtuților și de pregătire pentru provocările vieții.

Iată cele zece îndemnuri formulate de Înaltpreasfinția Sa:

Citește și sporeşte-ţi credinţa în Dumnezeu prin citirea Sfintei Scripturi, a Sfinţilor Părinţi şi a Scriitorilor Bisericeşti, precum şi a altor scrieri folositoare de minte şi suflet. Citește și iubește-L pe Hristos din toată inima și cu toată puterea ta, precum L-a iubit Fecioara Maria, așezându-L pe primul loc în viața ta. Citește și acordă în fiecare etapă a vârstei tale atenția cuvenită celor care lucrează la educația și formarea ta, ca astfel să devii pe măsura vrerii lui Dumnezeu, a Bisericii și a Țării. Citește și trăiește-ți viața în iubire și fapte bune, căci și cele mai mici gesturi de bunătate și milostenie făcute cu bucurie au valoare veșnică înaintea ochilor lui Dumnezeu. Citește și cultivă în arealul sufletului tău perseverenţa, tenacitatea, conştiinciozitatea și consecvenţa, calități care te vor ajuta să obţii performanţe dintre cele mai remarcabile. Citește și nu tăinui harul primit, ci mărturisește-ți zi de zi credința, astfel încât viața ta să fie o icoană vie a prezenței lui Dumnezeu în lume. Citește și nu fugi de lumina Crucii întru Înviere, ca să nu ajungi să iubești întunericul, ci fii izbăvire pentru altul, după cum Hristos S-a făcut punte peste moarte pentru tine. Citește și priveşte spre viitor cu credinţă în Dumnezeu, cu nădejde în Providenţă şi cu dragoste faţă de Familie, Biserică şi Ţară. Citește și pregătește-te în fiecare zi ca şi cum ai intra într-o nouă competiție la sfârşitul acesteia. Citește și fii liber în Dumnezeu, ca în viaţă să poţi birui toate nedreptăţile, încercările şi obstacolele ce-ţi stau înainte.

† Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților