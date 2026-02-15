Accident urmat de incendiu la Zamostea: Un autoturism a luat foc după ce a lovit un cap de pod


Pompierii militari din cadrul Detașamentului Siret au intervenit în noaptea de sâmbătă spre duminică, 14/15 februarie 2026, în jurul orei 01:00, la un accident rutier produs pe raza comunei Zamostea.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, un autoturism a părăsit partea carosabilă și a lovit violent un cap de pod.

În urma impactului puternic, a izbucnit un incendiu la compartimentul motor, care s-a propagat rapid și la habitaclu.

La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD din cadrul ISU Suceava.

Din fericire, conducătorul auto a reușit să iasă singur din vehicul și nu a suferit răni.

Militarii au localizat și lichidat incendiul în limitele găsite, împiedicând propagarea flăcărilor la alte elemente din jur sau la vegetația din apropiere.


