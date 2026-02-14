Peste 64 mc de material lemnos fără documente legale, confiscat în Marginea. Amenzi de 24.000 lei și dosar penal pentru o firmă din comună



Polițiștii Biroului Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul IPJ Suceava, împreună cu specialiști ai Gărzii Forestiere Suceava, au desfășurat o acțiune amplă pe linie silvică în zona comunei Marginea, în perioada 10–12 februarie 2026. În urma controalelor, au fost confiscate 64,85 mc de material lemnos în valoare de aproximativ 22.566 lei și au fost aplicate sancțiuni contravenționale în cuantum total de 24.000 lei.

Acțiunea a fost declanșată pe baza unor date și informații privind posibile activități ilegale de transport și comercializare a materialului lemnos. Polițiștii au verificat atât autovehicule aflate în trafic, cât și depozite ale agenților economici din zonă.

Primul caz a fost constatat în data de 10 februarie 2026, când o femeie din localitatea Mănăstirea Humorului a fost oprită în timp ce transporta cu o autoutilitară 4,22 mc de cherestea rășinoase, fără documente legale de proveniență și de însoțire. Întreaga cantitate a fost confiscată, iar conducătoarea autovehiculului a fost sancționată contravențional cu amendă de 6.000 lei, conform prevederilor Legii nr. 171/2010.

Ulterior, în perioada 11–12 februarie 2026, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la o societate comercială din comuna Marginea, suspectată că transportă în mod repetat material lemnos fără avize de însoțire și fără proveniență legală. În baza probatoriului administrat, s-a deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de transport al materialelor lemnoase cu volum cuprins între 10,01 mc și 20,00 mc inclusiv, neînsoțite de documente specifice de transport sau fără proveniență legală – faptă prevăzută și pedepsită de art. 151 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 331/2024 (Noul Cod Silvic).

În continuarea cercetărilor, polițiștii și specialiștii Gărzii Forestiere Suceava au efectuat un control la depozitul societății respective. După inventarierea materialului lemnos și compararea stocului fizic cu cel scriptic înregistrat în aplicația SUMAL 2.0, s-a constatat o diferență semnificativă: societatea deținea fără documente legale de proveniență 56,41 mc de material lemnos, evaluat la aproximativ 20.000 lei.

În total, au fost confiscate 64,85 mc de material lemnos (cherestea și alte sortimente) în valoare de 22.566 lei, iar împotriva agenților economici implicați au fost aplicate patru sancțiuni contravenționale în cuantum total de 24.000 lei, conform Legii nr. 171/2010.

Polițiștii IPJ Suceava anunță că acțiunile de verificare a transporturilor de material lemnos și a activității agenților economici din domeniul silvic vor continua și în perioada următoare, cu scopul identificării și sancționării celor care încalcă legislația în vigoare.