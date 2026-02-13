Cod galben de ceață densă în zona joasă a județului Suceava: vizibilitate sub 200 m, izolat sub 50 m



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri seara, o avertizare cod galben de ceață densă pentru zona joasă a județului Suceava, valabilă în intervalul 13 februarie ora 20:00 – 14 februarie ora 02:00.

Avertizarea vizează local și temporar apariția ceții dense care determină vizibilitate redusă sub 200 m, izolat sub 50 m, în localitățile din câmpie și zonele deluroase joase, printre care: Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Cajvana, Vicovu de Sus, Dolhasca, Siret, Liteni, Marginea, Salcea, Dumbrăveni, Cornu Luncii, Udești, Arbore, Mălini, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Baia, Zvoriștea, Todirești, Vicovu de Jos, Păltinoasa, Frătăuții Noi, Dărmănești, Forăști, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Fântânele, Grănicești, Râșca, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Volovăț, Rădășeni, Horodnic de Sus, Dornești, Cacica, Dolhești, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Adâncata, Vulturești, Bogdănești, Bilca, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Bălcăuți, Iaslovăț, Zamostea, Siminicea, Voitinel, Grămești, Pârteștii de Jos, Calafindești, Drăgoiești, Drăgușeni, Gălănești, Botoșana, Horodnic de Jos, Berchișești, Bunești, Ilișești, Fântâna Mare, Mușenița, Comănești, Hârtop, Poieni-Solca, Șerbăuți, Ciprian Porumbescu, Burla, Bălăceana.

Ceața densă se va forma pe arii extinse în zonele joase, mai ales în văi și depresiuni, în condițiile inversiunii termice accentuate și a aerului umed din ultimele zile. Vizibilitatea redusă sub 200 m (izolat sub 50 m) poate afecta traficul rutier, feroviar și aerian, crescând riscul de accidente în condiții de vizibilitate foarte scăzută.

Recomandări pentru participanții la trafic:

reducerea vitezei adaptată condițiilor și creșterea distanței de siguranță;

utilizarea corespunzătoare a luminilor de ceață și a luminilor de întâlnire (nu faza lungă în ceață densă);

evitarea manevrelor periculoase (depășiri, opriri bruște);

atenție sporită în zonele cu poduri, viaducte și intersecții;

utilizarea sistemelor de navigație și a aplicațiilor meteo în timp real.

ISU Suceava și Poliția Rutieră recomandă amânarea deplasărilor neesențiale pe timp de noapte în zonele vizate și anunță că vor monitoriza situația, fiind pregătite să intervină în cazul producerii unor evenimente rutiere cauzate de vizibilitate redusă.