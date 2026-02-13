Creștere semnificativă a promovabilității la simularea județeană de Bacalaureat în Suceava: 42,92% în ianuarie 2026, față de 30,32% în noiembrie 2025



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Suceava a publicat rezultatele simulării județene a examenului de Bacalaureat din ianuarie 2026, care arată o îmbunătățire notabilă a performanțelor elevilor față de simularea anterioară din noiembrie 2025. Procentul de promovabilitate a crescut cu peste 12 puncte procentuale, ajungând la 42,92%, pe fondul unor medii mai bune la probele scrise.

Raportul general pentru simularea din ianuarie 2026 indică un total de 5.703 candidați înscriși, dintre care 4.254 au susținut toate probele obligatorii. Dintre aceștia, 1.826 au promovat (cu media finală ≥ 6,0 și note ≥ 5,0 la toate probele obligatorii), iar 2.428 au fost respinși.

Procentul de promovabilitate calculat pe baza candidaților cu toate probele susținute este de 42,92%.

Mediile de promovabilitate pe probe au fost următoarele:

Proba E.a (Limba și literatura română): 69,69%

Proba E.c (Profil): 50,10%

Proba E.d (Specializare): 65,97%

Comparativ, la simularea din noiembrie 2025, au fost înscriși 5.701 candidați, dintre care 4.442 au susținut toate probele. Numărul promovaților a fost de 1.347, iar al respinșilor de 3.095, rezultând un procent de promovabilitate de 30,32%.

Mediile de promovabilitate pe probe au fost mai scăzute:

Proba E.a (Limba și literatura română): 60,2%

Proba E.c (Profil): 46,7%

Proba E.d (Specializare): 51,3%

Creșterea promovabilității reflectă o îmbunătățire generală a rezultatelor, în special la proba de specializare și la limba română, deși proba de profil rămâne un punct slab, cu o promovabiltate medie de circa 50 la sută în ambele sesiuni.

ISJ Suceava subliniază că aceste simulări au rol evaluativ și orientativ, ajutând la identificarea ariilor de îmbunătățire înainte de examenul național din vară.