Suceava se conectează la viitor: Transportul metropolitan, disponibil în timp real pe Google Maps și cu plăți digitale mobile

Primăria Municipiului Suceava și SC Transport Public Local (TPL) Suceava anunță lansarea în format beta a integrării transportului public metropolitan în Google Maps, cu informații în timp real despre poziția și sosirea autobuzelor. Inițiativa facilitează accesul cetățenilor și, în special, al turiștilor la rețeaua de transport local și metropolitan, oferind o soluție modernă de planificare a deplasărilor în întreaga Zonă Metropolitană Suceava.

Funcționalitatea este disponibilă pentru toate liniile municipale, precum și pentru traseele care leagă Suceava de comunele învecinate: Adâncata, Salcea, Șcheia, Moara, Ipotești, Bosanci, Mitocu Dragomirnei și Pătrăuți. Turiștii pot acum planifica direct din Google Maps trasee din centrul orașului către principalele obiective turistice zonale – Cetatea de Scaun a Sucevei, Curtea Domnească, sau alte atracții – fără a mai avea nevoie de cunoștințe detaliate despre orarele și traseele locale.

Printre beneficiile principale anunțate se numără:

acuratețe ridicată: utilizatorii văd în timp real unde se află autobuzul și cât timp mai are până la stație;

accesibilitate sporită pentru turiști: navigare simplă și intuitivă direct din aplicația Google Maps;

optimizarea rutelor: recomandări inteligente care combină linii metropolitane pentru a reduce timpul total de deplasare.

Pentru plata călătoriei, călătorii au la dispoziție trei opțiuni digitale moderne:

Aplicația SuceavaPass – platforma oficială TPL Suceava pentru achiziționarea de bilete și abonamente; Aplicația 24pay – plată rapidă prin telefon, inclusiv prin scanarea codului QR din autobuz; SMS Ticketing – trimitere mesaj la numărul scurt 7429 sau scanarea codului QR din vehicul.

Sistemul se află în faza de testare și optimizare. În următoarele săptămâni, echipele tehnice vor monitoriza fluxul de date GPS, vor corecta eventualele decalaje și vor asigura sincronizarea perfectă între poziția reală a autobuzelor și afișajul din aplicație.

Autoritățile locale își cer scuze pentru posibilele neconcordanțe temporare și invită utilizatorii să transmită feedback prin secțiunea de contact de pe site-ul TPL Suceava.

În paralel, se vor efectua analize comparative între predicțiile sistemului Skayo (cel afișat pe panourile electronice din stații) și cele din Google Maps, urmând ca ulterior să fie generalizat sistemul care demonstrează cea mai mare acuratețe.

Prin această integrare, Suceava devine unul dintre primele orașe din regiune care oferă turiștilor și locuitorilor o experiență digitală completă și integrată a transportului public metropolitan.