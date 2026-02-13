IPS Calinic: Rugăciunea pentru un loc de muncă trebuie însoțită de pregătire temeinică și efort personal



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a oferit un răspuns echilibrat și practic la o întrebare frecventă primită în rubrica „Răspunsul ierarhului”, adresată de un credincios care căuta o rugăciune specială pentru găsirea unui loc de muncă.

Întrebarea credinciosului a fost simplă: „Doamne, ajută! Pentru un loc de muncă ce se poate citi?”

Răspunsul IPS Calinic subliniază importanța combinării rugăciunii cu acțiunea concretă și responsabilitatea personală:

„Doamne, ajută! Sunt rugăciuni speciale pentru găsirea unui loc de muncă, însă acestea trebuie dublate de pregătirea cât mai temeinică într-un domeniu, pentru o anumită profesie. Mult succes!”

Prin acest mesaj, ierarhul reamintește credincioșilor că rugăciunea nu înlocuiește efortul uman, ci îl completează și îl întărește. Pregătirea profesională solidă, formarea continuă și perseverența în căutarea unui loc de muncă sunt văzute ca expresii ale grijii față de darul vieții și al responsabilității față de sine și familie.

Rubrica „Răspunsul ierarhului” de pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților oferă periodic îndrumări duhovnicești și practice la întrebările adresate de credincioși, abordând teme din viața cotidiană, relațiile interumane, provocările profesionale sau aspecte duhovnicești.