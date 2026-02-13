Accident rutier grav pe Calea Unirii din Suceava: Șoferiță rănită după ce BMW-ul s-a răsturnat pe plafon



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



O femeie de 38 de ani a fost rănită joi după-amiază, 12 februarie 2026, în urma unui accident rutier produs pe strada Calea Unirii din municipiul Suceava. Autoturismul condus de aceasta s-a răsturnat și a rămas suspendat pe plafon, în afara părții carosabile.

Polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați prin intermediul unui echipaj de la Ordine Publică, în jurul orei 15:15. Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit că accidentul s-a produs cu aproximativ 10 minute mai devreme, în jurul orei 15:05.

Șoferița, o femeie de 38 de ani, conducea un autoturism marca BMW pe direcția restaurant McDonald’s – cartierul Burdujeni, pe banda I a străzii Calea Unirii. Pe fondul vitezei excesive, conducătoarea auto a pierdut controlul direcției de mers, a ieșit în afara părții carosabile și s-a răsturnat.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Ea a suferit vătămări corporale și a fost preluată de un echipaj SMURD și transportată la Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Evaluarea medicală preliminară a indicat diagnosticul: contuzie toracică, contuzie coloană cervicală și contuzie lombară.

În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.