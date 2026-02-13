Tragedie în pădure la Cârlibaba: Un muncitor forestier a murit strivit de un TAF pe care l-a lăsat cu motorul pornit



Un muncitor forestier în vârstă de 48 de ani a murit, joi, 12 februarie 2026, în jurul orei 16:00, în timpul lucrărilor de exploatare a lemnului într-o partidă forestieră din zona Baranova, pe raza comunei Cârlibaba.

Poliția a fost sesizată prin 112 de către reprezentantul unei societăți care deține autorizație de exploatare în zonă. La fața locului s-a constatat că victima a fost prinsă între trunchiul unui copac și lama unui utilaj forestier de tip TAF (tractor articulat forestier).

Din primele cercetări efectuate de polițiștii Postului de Poliție Cârlibaba a reieșit că bărbatul lucra singur în partidă, utilizând utilajul pentru doborârea unui copac pe un teren înclinat. Acesta a oprit utilajul, a lăsat motorul pornit și a început să taie cu motoferăstrăul trunchiul copacului. Din cauza faptului că utilajul nu a fost asigurat corespunzător și a înclinației terenului, vehiculul a pornit brusc și l-a surprins pe muncitor, strivindu-l de copac. Acesta a decedat pe loc.

Victima deținea certificat de calificare profesională de „motorist la motoagregate și mașini în silvicultură” și era angajată la o societate din județul Maramureș care presta servicii de exploatare forestieră pentru o altă firmă din aceeași localitate, autorizată să exploateze partida de masă lemnoasă în cauză (volum autorizat: 197,33 mc).

Cazul a fost înregistrat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă. Cercetările sunt continuate de polițiștii din Cârlibaba.

Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Municipal Vatra Dornei, urmând a fi efectuată autopsia medico-legală de către Serviciul de Medicină Legală Suceava. Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava va fi informat și va desemna un reprezentant pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului de muncă.

În acest caz salvatorii de la Salvamont Suceava au acționat joi după amiaza timp de șase ore pentru a recupera corpul neînsuflețit al bărbatului.