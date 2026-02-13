Campania antidrog „Conștient, nu dependent” ajunge la Suceava: conferințe gratuite cu experți, luni, la USV și LPS



Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României extinde în județul Suceava campania națională „Conștient, nu dependent”, inițiată pentru prevenirea consumului de substanțe psihoactive în rândul minorilor. Luni, 16 februarie 2026, comunitatea locală este invitată la două conferințe interactive gratuite, susținute de expertul antidrog Cătălin Țone și de psihologul Gabriela Maalouf.

Evenimentele vor aborda riscurile medicale și juridice ale noilor substanțe psihoactive, mecanismele emoționale ale dependenței și soluții concrete pentru identificarea timpurie a semnalelor de alarmă, cu accent pe dialogul între generații și rolul familiei în prevenție.

Programul zilei:

Ora 10:00 – Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Sala „Joseph Schmidt” (sesiune dedicată elevilor și studenților);

– Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Sala „Joseph Schmidt” (sesiune dedicată elevilor și studenților); Ora 17:00 – Liceul cu Program Sportiv Suceava, Aula (Bulevardul George Enescu nr. 26A) – sesiune dedicată părinților, profesorilor și adulților din comunitate.

Organizatorii subliniază că prevenția eficientă se bazează pe expertiză și prezență directă în comunitate, nu pe sloganuri sau discursuri abstracte. Participanții vor putea adresa întrebări experților și vor primi ghiduri specializate de informare și intervenție.

Campania răspunde unei realități îngrijorătoare: conform studiilor internaționale, 9 din 10 persoane care dezvoltă dependențe au început consumul înainte de vârsta de 18 ani, iar în România vârsta de debut a scăzut alarmant spre anii de gimnaziu.

După etapele desfășurate la Botoșani și Iași, „Conștient, nu dependent” va ajunge marți, 17 februarie, și în municipiul Rădăuți. Prin acest proiect, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României își reafirmă angajamentul pentru educația preventivă, în parteneriat cu familii, școli și autorități locale.

Intrarea este gratuită, în limita locurilor disponibile.