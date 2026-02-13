Doi pietoni răniți în timp ce traversau neregulamentar drumul: Unul în Hreațca – Vulturești și altul în Vama



Poliția a deschis dosare penale în urma a două accidente rutiere produse în ultimele zile în județul Suceava, ambele soldate cu vătămarea corporală ușoară a unor pietoni.

Astfel, în data de 11 februarie 2026, în jurul orei 15:50, pe drumul comunal DC1, în satul Hreațca, comuna Vulturești, un conducător auto în vârstă de 29 de ani a acroșat o femeie care se deplasa pe partea dreaptă a carosabilului, în direcția Pleșești – Uncești. Victima, o femeie de 62 de ani, a suferit vătămări corporale ușoare, dar nu a solicitat imediat îngrijiri medicale și s-a deplasat la domiciliu.

Șoferul nu a anunțat evenimentul rutier conform prevederilor legale și a părăsit locul accidentului. Abia joi, 12 februarie 2026, în jurul orei 13:16, victima a apelat Serviciul de Urgență 112 solicitând ajutor medical. A fost transportată la Spitalul Municipal Fălticeni, unde i s-a stabilit diagnosticul de contuzie membru inferior stâng.

Din verificările polițiștilor Compartimentului Rutier Fălticeni, inclusiv prin analiza imaginilor de pe camerele de supraveghere din zonă, a reieșit că vinovăția aparține ambelor părți: femeia se afla nejustificat pe carosabil, iar șoferul a părăsit locul faptei fără încuviințarea autorităților. Conducătorul auto s-a prezentat ulterior la sediul Poliției Municipiului Fălticeni, unde a fost testat cu aparatul etilotest – rezultat negativ.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru infracțiunile de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului ori modificarea/ștergerea urmelor acestuia.

Joi, 12 februarie 2026, în jurul orei 22:00, pe DN17, în localitatea Vama, un conducător auto în vârstă de 45 de ani, din localitatea Bucșoaia, a acroșat un pieton în vârstă de 58 de ani, din satul Prisaca Dornei. Acesta se deplasa pe acostamentul consolidat din partea dreaptă a drumului (direcția Vama – Frasin), dar s-a angajat brusc în traversarea drumului printr-un loc nepermis pietonilor.

Pietonul a suferit vătămări corporale ușoare. Conducătorul autoturismului marca Toyota a fost testat cu aparatul etilotest – rezultat negativ.

În acest caz a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor și a gradului de vinovăție al fiecărei părți.