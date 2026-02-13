CSU Suceava – CSM Vaslui, duminică seară, în Sala „Dumitru Bernicu”. Handbaliștii suceveni vizează revanșa după două înfrângeri în acest sezon



CSU Suceava primește vizita formației CSM Vaslui duminică, 15 februarie 2026, de la ora 17:30, în Sala „Dumitru Bernicu”, în cadrul etapei a 13-a a Ligii Naționale de handbal masculin. Meciul va fi transmis în direct pe canalul de YouTube al clubului gazdă.

Partida reprezintă un test important pentru suceveni, care își doresc să se mențină în lupta pentru locurile fruntașe și să obțină revanșa după cele două înfrângeri suferite în fața vasluienilor în acest sezon – una în campionat și una în Cupa României.

Jucătorul George Șelaru a subliniat contextul special al întâlnirii: „Este singura echipă care ne-a bătut de două ori până acum, ei și Baia Mare. Îmi cer scuze, dar tindem să ne legăm mai mult de Vaslui decât de Baia Mare, de aceea am spus acest lucru. Aveam obiective similare la începutul sezonului, dar iată că ei au un sezon extraordinar în care și-au depășit așteptările până acum și se află pe locul 4. Din ce au jucat și din ce i-am vizionat, este foarte clar că se bazează mult pe Hanțaru în atac, pe o apărare masivă și agresivă, dar și pe un portar care pare a fi în formă, Vlăduț Rusu.”

Codrin Radu, revenit recent la capacitate maximă după o perioadă de indisponibilitate, a transmis un mesaj optimist: „Da, în sfârșit sunt apt de joc și abia aștept să evoluez în meciuri oficiale. Este un meci cu o miză foarte mare, foarte important pentru noi, dar îl vom aborda categoric la victorie și cred că vom reuși să câștigăm.”

Antrenorul principal Bogdan Șoldănescu a evidențiat importanța maximă a partidei și aspectele tactice cheie: „Suntem în fața unui test extrem de important. O victorie ne-ar ține în apropierea echipelor fruntașe din clasament, adică am avea șanse reale să urcăm mai mult. În caz contrar, dar nici nu vreau să mă gândesc la aspect, am rămâne în luptă cu Cluj, Constanța și Sighișoara pentru ultimele locuri. Deci, este esențial pentru noi să luăm cele două puncte în meciul cu Vasluiul. Da, într-adevăr, ne-au bătut de două ori în acest sezon, atât în campionat, cât și în Cupă, dar după meciul din tur am rămas toți cu senzația că noi am fost echipa mai bună în teren. Trebuie să arătăm acest lucru în meciul de duminică, pentru că ne dorim neapărat revanșa. Sunt mai multe guri de foc în echipa Vasluiului, dar Hanțaru este principalul pericol și principalul lor marcator. Trebuie să anihilăm foarte bine jocul cu pivotul al centrului Malasinskas. De asemenea, au o extremă stângă, în persoana lui Ștefan Armanu, care și-a făcut treaba foarte bine în acest sezon și ne-a pus probleme. Noi trebuie să ne punem în practică jocul nostru în viteză și să-i surprindem pe faza a doua.”