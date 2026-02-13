Campanie de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și periculoase în Suceava: program detaliat pe cartiere



Primăria municipiului Suceava demarează o nouă campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și periculoase menajere, pentru a facilita eliminarea responsabilă a acestora de către cetățeni.

Punctele de colectare vor fi disponibile 24 de ore din 24, în locații stabilite pe cartiere, în două etape succesive.

Campania se desfășoară în perioada februarie 2026, cu două intervale principale:

Etapa I: 16 – 20 februarie 2026

Obcini – Parcare Dimelectronic; Intersecție str. Bistriței / str. Victoriei

– Parcare Dimelectronic; Intersecție str. Bistriței / str. Victoriei Cuza Vodă I – Str. Rarău

– Str. Rarău Cuza Vodă II – Str. Eroilor

– Str. Eroilor Cuza Vodă III – Piața agroalimentară Burdujeni

Etapa II: 23 – 27 februarie 2026

George Enescu – Parcare Biserica Sf. Vineri; Aleea Venus – zona punct termic

– Parcare Biserica Sf. Vineri; Aleea Venus – zona punct termic Ițcani – Zona Gării Ițcani

– Zona Gării Ițcani Centru – Parc Simion Florea Marian; Zona CEC Bank Centru

– Parc Simion Florea Marian; Zona CEC Bank Centru Zamca – Zona Mănăstirii Zamca

Cetățenii pot preda gratuit următoarele categorii de deșeuri:

Deșeuri voluminoase : mobilier vechi, saltele, uși, obiecte sanitare, covoare, anvelope și alte obiecte de uz casnic de mari dimensiuni;

: mobilier vechi, saltele, uși, obiecte sanitare, covoare, anvelope și alte obiecte de uz casnic de mari dimensiuni; Deșeuri textile : haine și articole vestimentare, textile pentru casă și alte produse textile;

: haine și articole vestimentare, textile pentru casă și alte produse textile; Deșeuri periculoase menajere: cutii de vopsea, bidoane de diluant și similare.

Primăria subliniază importanța depozitării deșeurilor doar în punctele special amenajate, pentru a evita abandonarea necontrolată și pentru a contribui la menținerea curățeniei în oraș. Inițiativa face parte din eforturile continue de protecție a mediului și de sprijinire a cetățenilor în gestionarea corectă a deșeurilor.

Pentru informații suplimentare, cetățenii pot apela la numerele: 0230 212 696 (serviciul de salubrizare interior), 1154 sau 1254.