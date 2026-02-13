Reluarea proiectului „Cafeneaua Politică” la Suceava: prima ediție din 2026, sâmbătă, cu prof. univ. dr. Florin Pintescu



PSD Suceava reia după o pauză proiectul „Cafeneaua Politică”, inițiat în vara anului 2022, și organizează prima ediție din acest an sâmbătă, 14 februarie 2026, începând cu ora 11:00, la cafeneaua Palo Santo (str. Bistriței nr. 8, Suceava).

Evenimentul propune o întâlnire relaxată, axată pe discuții libere, idei, argumente și întrebări deschise, fără rigidități formale. Invitatul special al ediției este prof. univ. dr. Florin Pintescu, iar tema propusă pentru dezbatere este „Social-democrația – echilibrul dintre libertate și solidaritate”.

Intrarea este gratuită, în limita locurilor disponibile în cafenea. Organizatorii recomandă înscrierea prealabilă prin formularul dedicat: https://luma.com/1u21892j. Detalii suplimentare și actualizări pot fi consultate pe pagina de Facebook a evenimentului: https://fb.me/e/4dDmLs4f9.

„Cafeneaua Politică” a fost lansată inițial în 2022 ca un spațiu informal de dialog civic și politic, adresat cetățenilor interesați de idei și soluții, dincolo de confruntările electorale obișnuite. Reluarea proiectului în 2026 vine în contextul dorinței organizatorilor de a stimula dezbateri pe teme de actualitate socială și politică, într-un cadru deschis și prietenos.